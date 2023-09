Daniela Celis confirmó la fecha de nacimiento de los gemelos

Pestañela y Thiago Medina se encuentran en la dulce espera y la ansiedad en estos momentos se apodera de la futura mamá.

Daniela Celis en Corta por Lozano habló de su embarazo y dio a conocer detalles acerca de la fecha de nacimiento de los tan deseados gemelos y confesó. "Estoy Feliz con esta doble llegada, me dieron 27 de febrero con cuarenta semanas, pero ya me dijeron que no van a llegar a esas semanas. Va a ser con cesárea programada porque seguramente nazcan prematuros ya que son dos", contó. Enfatizó en que "con muchos cuidados puede que nazcan a principios de febrero o fines de enero así que hasta que la mamá aguante. A mi me dijeron 'vos aguanta porque seguramente tu panza va a ser algo que no vas a poder ni caminar' así que cuanto más aguantemos mejor". Daniela Celis y Thiago Medina