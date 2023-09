Sophie Turner demandó a Joe Jonas por el regreso de sus dos hijas a Inglaterra

La actriz de Game of Thrones acusa al cantante de los Jonas Brothers de retener el pasaporte de sus hijas.

Sophie Turner está demandando a su ex marido Joe Jonas por el regreso de sus dos hijas a Inglaterra. La actriz de Game of Thrones presentó la demanda en un tribunal de Manhattan el jueves solicitando asegurar "el regreso inmediato de los niños sustraídos o retenidos injustamente", afirman los documentos compartidos por el portal Page Six. Turner afirma en la presentación que la “retención indebida” comenzó el 20 de septiembre. El plan de Turner y Jonas de criar a sus hijas en Inglaterra Turner también afirma que ella y el miembro de la banda Jonas Brothers acordaron durante la Navidad de 2022 que harían de Inglaterra su “hogar definitivo” y comenzarían a buscar escuelas para su hija mayor, Willa. "Ambas partes estaban entusiasmadas por el traslado de la familia a Inglaterra", afirman los documentos. La ahora ex pareja finalmente encontró la casa perfecta en la campiña inglesa, razón por la cual pusieron a la venta su propiedad en Miami y comenzaron un contrato de alquiler a largo plazo con planes de comprar la propiedad. Se mudaron oficialmente de Miami a Inglaterra el 10 de abril de 2023, según los documentos, y señalan que Turner, de 27 años, comenzó a filmar la miniserie “Joan” cerca. Jonas, sin embargo, comenzó entonces su gira con sus hermanos. El cantante de “Dancing Foot”, de 34 años, y Turner aceptaron “con vacilación” que sus hijas viajaran con Jonas porque él tenía más períodos libres del día que ella para pasar con los niños a pesar de sus compromisos nocturnos. "Las niñas entonces podrían al menos pasar algún tiempo durante el día con uno de sus padres hasta que la madre termine sus compromisos de filmación", explican los documentos, señalando que el viaje de las hijas de gira sería sólo un "acuerdo temporal". Sin embargo, la ruptura de la estrella de Dark Phoenix y el matrimonio de Jonas “sucedió muy repentinamente” luego de una discusión el 15 de agosto de 2023, afirman los documentos. El cantante de “Hesitate” luego solicitó el divorcio el 1 de septiembre, y la demanda afirma que Turner se enteró del divorcio “a través de los medios” cuatro días después. Dos semanas después de la solicitud de divorcio de Jonas, el músico y la actriz se reunieron para discutir su separación, y Turner afirmó en los documentos que ella "reiteró" su plan de que los niños se mudaran a Inglaterra, pero ahora lo acusa de retener sus pasaportes. "El padre tiene posesión de los pasaportes de los niños", afirman los documentos. "Se niega a devolver los pasaportes a la Madre y se niega a enviar a los niños a Inglaterra con la Madre".