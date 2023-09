La emoción de Migue Granados y Lucas Fridman tras la entrevista con Lionel Messi

El humorista y conductor se mostró conmovido una vez finalizada la transmisión de la charla mano a mano con el capitán de la Selección Argentina.

Luego de la entrevista a Lionel Messi en Olga por You Tube que vieron más de 300 mil personas en simultáneo, el conductor Migue Granados y su coequiper Lucas Fridman se mostraron visiblemente emocionados por lo realizado. El equipo de "Soñé que volaba" viajó a Miami para tener una charla mano a mano con el capitán de la Selección Argentina y estrella del Inter Miami. El estilo particular del programa logró sacar una versión inédita del crack. Al terminar, el conductor rompió en llanto al expresarle unas palabras a Fridman, quien además fue su productor en otros envíos exitosos que realizó en el último tiempo. “Espero que puedas disfrutar de este momento, capitalizar mucho, venimos trabajando juntos hace un montón de años, vos te re mereces esto”, le dijo Fridman a Granados. Y agregó: "Te amo. Me alegra mucho que lo estés disfrutando boludo, porque laburamos un montón juntos". Granados, muy emocionado, replicó: "Vos también. Te quiero mucho, sos un gran amigo y además un profesional de la concha de su madre. Te juro me encanta laburar con vos y te necesito siempre cerca amigo porque sos como mi torre de control en todas las cosas que hago. Te quiero mucho y te admiro un montón". Luego volvieron al tono habitual del programa y Fridman aclaró: “Venimos laburando mucho. Venimos trabajando mucho hace un montón de tiempo. Surfeando un montón de olas, a veces picos más altos, a veces picos más bajos. Y la verdad también quiero decirles que cuando lanzamos este canal, Olga, hace muy poquito tiempo flasheábamos con qué podíamos lograr y qué no". Y sumó: "Teníamos un poco de miedo. Tres meses, ¿cuánto pasó? Y creo que estamos dando un contenido hermoso y ni en pedo nos imaginábamos esto”. Finalmente, Granados analizó un poco el mano a mano con Lionel y se puso muy feliz por lo conseguido: "Fue muy groso lo que hicimos. Increíble. Hermoso. La charla la vi 1.200 veces. La vimos en el cuarto. Lo único que hicimos además de comprar ropa más barata fue ver la charla 1.200 veces. Es hermoso este pibe, estar cerca de él es hermoso. Tiene una onda".