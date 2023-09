Cómo recuperar tu cuenta de WhatsApp en caso de que haya sido robada o hackeada

Después de notificar el hecho por email, deberás registrarte de nuevo y esperar un código de verificación.

WhatsApp ya es una parte integral de la vida cotidiana de muchísimas personas. La app de Meta se ha convertido no solamente en la forma preferida de comunicación online, sino que también es una poderosa herramienta para el trabajo.

Por su cantidad de usos, perder el acceso a la cuenta de WhatsApp puede ser una experiencia desoladora. Ya sea porque te robaron el celular, lo extraviaste o te hackearon, además de dejarte incomunicado, no poder entrar a tu perfil genera desesperación. Y por supuesto implica que tus datos e información privada puedan quedar expuestas.

Antes de entrar en pánico, es importante recordar que existe una luz al final del túnel. La plataforma de mensajería tiene una manera sencilla de recuperar al instante el control cuando tu cuenta haya sido vulnerada o comprometida en casos de robo o hackeo.

Así podés recuperar tu cuenta de WhatsApp

En caso de perder el control de tu cuenta o cuando no puedas acceder porque te hackearon o te robaron el celular, lo primero que tenés que hacer es contactar con el equipo de asistencia por email a support@whatsapp.com.

Desde WhatsApp explicaron que el correo electrónico puede enviarse en español con el asunto Cuenta clonada/robada y debe contener una descripción con el mayor detalle posible de lo sucedido. Y no te olvides de incluir el número de tu línea en formato internacional (+54 para Argentina, por ejemplo). De esa manera, el equipo de WhatsApp se comunicará y pondrá a salvo tu cuenta.

Recién entonces, se recomienda realizar la registración de nuevo en WhatsApp desde algún otro dispositivo.

Vas a tener que usar un número de teléfono que esté en tu poder porque a esa línea la plataforma te va a enviar por SMS un código de 6 dígitos para verificar que sos vos quien verdaderamente pide la recuperación de la cuenta.

En caso de que los delincuentes que tomaron tu cuenta no hayan activado la verificación de dos pasos, con ingresar en WhatsApp ese código de 6 números que recibiste, podrás acceder a tu perfil y todas las demás sesiones en las que se haya abierto la aplicación se cerrarán automáticamente.

También es posible que se te pida ingresar un código de verificación en dos pasos. Eso es porque los delincuentes activaron ese método. En ese caso, deberás esperar siete días para poder acceder sin el código de doble autenticación

De todas maneras e independientemente de si tenés o no el código de verificación en dos pasos, la sesión de la persona con acceso a tu cuenta se cerrará en cuanto ingreses el código de 6 dígitos enviado por mensaje SMS.

Recordá que apenas vuelvas a tener el control de cuenta, es vital activar el proceso de doble autenticación en WhatsApp.

Qué es la doble autenticación o verificación de dos pasos

La verificación en dos pasos es una función opcional que añade seguridad a tu cuenta de WhatsApp. Verás la pantalla de verificación en dos pasos después de registrar correctamente tu número de teléfono en la app.

Una vez que actives la verificación en dos pasos, tendrás la opción de ingresar tu dirección de correo electrónico para que WhatsApp pueda enviarte un email con un enlace que te permita restablecer el PIN en caso de que lo olvides y, de ese modo, ayudarte a proteger tu cuenta.

Para ayudarte a recordar el PIN, WhatsApp te pedirá que lo ingreses con regularidad. Lamentablemente, si desactivas esto, también se deshabilita la función de verificación en dos pasos.

Cómo activar la verificación de dos pasos en WhatsApp

En WhatsApp, abrí Ajustes o Configuración .

. Pulsá en Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar .

> > . Ingresá un PIN de seis dígitos y confirmalo.

Escribí una dirección de correo electrónico a la que tengas acceso o pulsá en Omitir si no querés agregar ese email. WhatsApp recomienda añadir una dirección de correo electrónico para que puedas restablecer la verificación en dos pasos y ayuda a proteger tu cuenta.

si no querés agregar ese email. WhatsApp recomienda añadir una dirección de correo electrónico para que puedas restablecer la verificación en dos pasos y ayuda a proteger tu cuenta. Tocá en Siguiente .

. Confirmá la dirección de correo electrónico y pulsá Guardar u OK.

Fuente: TN Tecno