Charlotte Caniggia apuntó contra Zaira Nara: "En el jurado tendría que estar gente que sabe de baile"

La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia disparó contra la modelo, quien ocupa momentáneamente el lugar de Pampita.

En la noche del viernes, se presentó Charlotte Caniggia a la pista de Bailando 2023. Junto a su compañero, Jesús Vinent, la hermana de Alex Caniggia hizo una previa muy entretenida en un mano a mano con Marcelo Tinelli. Luego, la pareja bailó con éxito la coreografía, con una actuación prolija y divertida, según destacaron después los miembros del jurado.

Al respecto, surgió un mano a mano inesperado entre la joven y Zaira Nara, que por estos días se encuentra en reemplazo de Pampita Ardohain, quien está de vacaciones en Nueva York. Todo comenzó cuando desde el estudio del streaming comentaron que Coti Romero había escuchado a Charlotte decir que no le gustaba Zaira como jurado, por los pasillos del estudio.

Entonces, en el momento de dar su devolución, la hermana de Wanda Nara le preguntó directamente: “Charlotte, ¿te caigo mal?”, y ella le respondió débilmente que no. “No me convence tanto el no”, agregó Zaira. Acto seguido, Marcelo le insistió a Charlotte para que se sincere sobre lo que pensaba. “No me cae mal pero...” arrancó diciendo. “Opino que en el jurado tendría que estar gente que sabe de baile, como Flavio Mendoza, Carmen Barbieri, es lo que yo opino”, expresó sin filtro.

Enseguida Zaira tomó la palabra: “Pero no estamos en el Teatro Colón, Charlotte, y estamos puntuando a gente que no sabe bailar muchas veces y que viene a exponerse un montón, que yo valoro un montón que te vengas a exponer en algo que no sabés hacer y que de a poco aprendés y lo hacés bárbaro, pero me parece que es un show, si me decís que estamos en el Teatro Colón, ahí sí te digo: ‘Bueno, solo profesionales’”. Charlotte, mirando a Tinelli, contestó: “Pero es como que me sientes a mí, ahí a opinar, es lo mismo, no sé, es mi opinión, la amo, es copada, pero insisto”.

“En todo caso te cae mal la decisión de la producción, en todo caso arreglatela con Hoppe, ¿quién me eligió?”, insistió Zaira más molesta, pero Marcelo le dijo que a él le encantaba que ella estuviera ahí. “Tomo tu opinión, pero acepté la propuesta porque es un show y tengo años en este ambiente también y me parece que una visión desde una persona que opina como el público no está mal”, concluyó. “Yo solo opino eso y creo que hay un montón de gente que opina como yo, igual”, retrucó la exparticipante de El Hotel de los Famosos.

Al momento de dar su devolución, Zaira fue sincera con lo que pensaba. “La verdad Jesús me encanta cómo bailás, siento que lo llevás en la sangre, tenés una energía que se contagia y se la contagiás a tu compañera. Me gusta cómo se conectan entre ustedes, me gusta esta Charlotte que se expone porque la verdad que sos muy participante de realities y eso habla que te la bancás, porque hay que exponer su vida, en este caso el baile en otro caso otras disciplinas. Y me gusta también que te la banques, que seas sincera con todo lo que estás pasando con tu familia, he pasado momentos parecidos así que te banco, no me gusta que te moleste que estoy acá, pero quedate tranquila que ya me voy”, afirmó la hermana menor de las Nara. Finalmente, su puntaje fue un siete.

Luego de las devoluciones del resto de los jurados, Charlotte también se ocupó de hablar de la gente del streaming del certamen. “Quiero opinar algo del streaming, ¿puedo?”. Ante la risa de todos los presentes, la hija de Mariana Nannis y del Pájaro Caniggia fue contundente. “Opino que tendrían que cambiar un poco los streamers, no siempre los mismos, porque ya me cansan, verles las caras, la gente se aburre”. Desde luego, desde ese sector le respondieron de inmediato: “Ya es como tu sexta vez en el Bailando, te vemos siempre a vos también”. “Y bueno, pero a mí me quiere la gente, bebé”, disparó Charlotte con el carisma que la caracteriza, mientras guiñaba un ojo.