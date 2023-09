Aseguran que Eva Bargiela y Facundo Moyano planeaban tener un hijo antes de la sorpresiva separación

Los planes de la pareja iban viento en popa, hasta que la participación de la modelo en el Bailando 2023 detonó la furia del dirigente.

La inesperada separación de Facundo Moyano y Eva Bargiela sacude al mundo del espectáculo, especialmente, luego de que se revelara que la modelo supo de su ruptura por televisión, cuando el dirigente fue invitado a un ciclo que se emite por TN y dio a conocer a la audiencia que ya no estaban juntos. Lo cierto es que, luego de lo sucedido, Sofía Jujuy Giménez -amiga de la modelo- reveló en A la Barbarrosa que “ella (por Bargiela) al día de hoy está super enamorada, es más estaban planeando tener una familia”. Este nuevo dato fue de alto impacto para los medios, donde aún no queda claro cuál es la verdadera versión de la abrupta ruptura de esta pareja. 'Jujuy' Jiménez contó, además que la separación definitiva "no era lo que la pareja había acordado" y, de hecho, relató que este jueves por la noche se habían juntado a cenar con otras amigas cuando Eva comenzó a recibir mensajes de familiares preguntándole si estaba todo bien con Facundo, dado que el dirigente había hecho las polémicas declaraciones en televisión.