Por el Día del Empleado de Comercio, las calles del centro lucen casi desiertas en la Madre de Ciudades

El sindicato del rubro realizó modificaciones respecto a la fecha original y este lunes los locales no abrirán sus puertas.

Los comercios en Santiago del Estero permanecerán cerrados durante el lunes debido a la celebración por del Día del Empleado de Comercio.

Esto surge a raíz de un acuerdo alcanzado a nivel nacional y respaldado localmente, tanto por la Cámara de Comercio e Industria como por el Sindicato de Empleados de Comercio, quienes expresaron su conformidad con esta decisión.

Si bien la mayoría de los locales comerciales permanecen cerrados, algunos tomaron la decisión de realizar la apertura de sus puertas a pesar del poco movimiento de personas.

Respecto a la actividad del Mercado Armonía, cabe detacar que se ha informado que estará abierto solo hasta el mediodía hoy y no tendrá actividad por la tarde, como es habitual en días normales de atención.

La CCI ha explicado que "se llegó a un acuerdo con el sindicato para trasladar la celebración del Día del Empleado de Comercio, que originalmente es el 26, al lunes, permitiendo a los empleados celebrar su día. Sin embargo, se reconoce la libertad de los negocios para abrir si así lo desean. Sin embargo, según nuestra encuesta, la mayoría permanecerá cerrada, incluso las grandes superficies. Por lo tanto, como Cámara, recomendamos no abrir en cumplimiento del acuerdo firmado por Came y CAC a nivel nacional, a los cuales estamos afiliados. No obstante, siempre existe la libertad para los propietarios que opten por abrir, siempre y cuando cumplan con todas las leyes y regulaciones vigentes".

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio local, Víctor Paz, ha confirmado que "este lunes no habrá actividad comercial, excepto en los casos en los que los propietarios estén a cargo de la atención". En toda la provincia, el sector comercial emplea a más de 14,000 personas, lo que lo convierte en la principal fuerza laboral del sector privado.