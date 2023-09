Milei dice que Eduardo Eurnekian lo criticó porque él pidió parar un contrato que ganó su empresa

El libertario dijo que el empresario le dijo “dictador” porque él le había pedido al Gobierno que frenara la licitación de los DNI, adjudicada a una compañía de Eurnekian.

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, le contestó hoy al empresario Eduardo Eurnekian, quien la semana pasada le había advertido públicamente que debía moderarse porque el país “no está para un dictador más”. Según Milei, esos dichos del empresario obedecen a que él pidió parar un contrato que ganó una empresa de Eurnekian. “Quizá no le gustó, pero yo estoy para gobernar a los 47 millones de argentinos, no me importa a quién beneficia o perjudica”, dijo el candidato.

En declaraciones a radio Continental, Milei hizo mención a ese contrato como parte de las medidas del Gobierno que La Libertad Avanza cuestiona, entre las que incluyó también los nombramientos de empleados públicos. “Hicimos el apercibimiento y ahora viene la denuncia en sede judicial por la suma de personas a planta permanente y los contratos, por ejemplo, por los DNI. Le estamos parando eso a Eurnekian. Así como lo escuchás”, dijo Milei. Se refería a que la semana pasada, el candidato, a través de su abogado, le envió a Alberto Fernández una nota titulada “denuncia” en la que reclamó que se frenaran licitaciones, contratos y pases a planta permanente de empleados estatales. Una de esas licitaciones era la de una empresa de Eurnekian.

El Gobierno le había adjudicado la elaboración de los documentos a Unitec Blue SA, de propiedad de este empresario. Si los trámites avanzan, esa compañía, en conjunto con la alemana Mühlbauer, serán las encargadas de importar las hasta 34 máquinas, proveer el software y elaborar las tarjetas de documento de identidad. Según la documentación oficial, el costo total de los DNI será de US$45.378.416.

“Quizá no le gustó que le paráramos eso, pero yo estoy para gobernar a los 47 millones de argentinos, no me importa a quién beneficia o perjudica”, dijo Milei. Hasta ahora, no obstante, no hay constancias de que la contratación en cuestión se haya parado. Ante la consulta sobre si se frenó el proceso de licitación, en el Gobierno lo negaron y dijeron que la nota de Milei fue una “mera presentación de un ciudadano de las cientas que recibe el Presidente por día”. Advirtieron que, por lo tanto, no tuvo impacto en el contrato por los DNI.

Milei y Eurnekian tuvieron una relación muy cercana. El líder libertario dio sus primeros pasos como economista mediático -pasos que fueron su trampolín para la carrera política- en la pantalla del canal América TV. Fueron años de un estrecho vínculo jefe-empleado en la Corporación América. Milei renunció a su trabajo en el holding, donde ocupó diferentes cargos, el 9 de diciembre de 2021, un día antes de jurar como diputado.

Hoy, el libertario negó que Eurnekian le esté financiado la campaña. “¿Y a vos qué te parece? Te das cuenta que las caretas se caen. Como voy a estar haciendo una acción de estas características si yo estuviera financiado por él. Tengo las manos libres”, apuntó.

El contrato de los DNI

La adjudicación está cargada de cuestionamientos desde un principio ya que las empresas indicaban que había demasiados requerimientos técnicos. En la misma disposición del Renaper, que tiene fecha del viernes 8 de septiembre, se rechazó la impugnación presentada por la competidora que quedó afuera, Eurowitcel S.A.

En una primera licitación, que cayó, solo cuatro empresas confirmaron su oferta (Unitec Blue SA, Ipesa SA, Eurowitcel SA y Magtik SA). En la que terminó con la adjudicación de la empresa de Eurnekian, se presentaron 9 y mantuvieron su propuesta tres (Unitec Blue SA, Ipesa SA y Eurowitcel SA).

En el sector explicaron que la baja cantidad de participantes confirmados se debió a que los requisitos técnicos eran muy específicos y que pocos proveedores internacionales de la maquinaria disponían con lo necesario para hacer el trabajo, pero no con las estipulaciones exactas del pliego.

De acuerdo con documentos de la licitación pública, en la impugnación, Eurowitcel SA pidió la suspensión del procedimiento por direccionamiento e inconsistencias. La empresa argumentó que el pliego se había elaborado con el fin de simular una contratación directa a Unitec Blue SA y el Estado.