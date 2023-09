X tendrá etiquetas de “shadowban” para usuarios que comparten contenido sensible

Publicaciones no serán mostradas en ninguna de las pestañas y tampoco podrán unirse a tendencias de la red social.

Cuando Elon Musk llegó a Twitter (ahora X), su filosofía con respecto a la libertad de expresión empezó a ser asumida en la compañía. “Libertad de expresión, no de alcance”, como la llamó el dueño de la empresa, incorporará próximamente su primera característica dentro de la red social: etiquetas de advertencia para las cuentas.

Una publicación de Andrea Conway, diseñadora en X, en su cuenta oficial de la plataforma, revela cómo serían los diseños de las etiquetas que notificarían a los usuarios que sus cuentas han sido afectadas por el “shadowban” generado para reducir el alcance de sus publicaciones por ser consideradas como “contenido sensible”.

“Comenzando la transparencia en alguna parte”, indicó Conway, que acompañó su publicación con las primeras imágenes de esta nueva característica que aún no ha sido lanzada oficialmente pero que podría llegar pronto a los dispositivos de todos los usuarios en una próxima actualización de la plataforma.

“Hemos añadido una etiqueta a tu cuenta, lo que podría impactar en su alcance”, se lee en la posible nueva etiqueta que aparecerá en la parte superior de la pantalla de notificaciones de la aplicación.

“Tu cuenta potendialmente tiene contenido sensible como vilencia gráfica, desnudez, comportamiento sexual, símbolos de odio u otro tipo de publicaciones delicadas.Permitimos esto en X siempre que no viole nuestra política de contenido sensible. Si quieres compartir esto, puedes marcarlo como “sensible””, indica la red social para todos los usuarios que se vean afectados por esta decisión.

De igual forma, los usuarios también podrán conocer más sobre cómo esta etiqueta afecta a sus publicaciones futuras: “Puede que cubramos tus publicaciones con una advertencia para que las personas que no quieran ver contenido sensible puedan evitarlo”, indica el anuncio.

Sin embargo, también se añade que el alcance (cantidad de personas que ven una publicación) puede verse limitado e incluso ser expulsado de las secciones “Para Ti” y “Seguidos”. Las notificaciones de recomendaciones, publicaciones en tendencias y otros apartados tampoco mostrarán el contenido publicado.

En la parte inferior de esta pantalla de información extra, X añadió el botón “Apelar”, desde la que cada usuario tendrá la oportunidad de realizar un reclamo oficial a la plataforma para intentar que la etiqueta sea removida de sus publicaciones y su presencia en la red social no se vea afectada por un malentendido o una decisión que pueda ser considerada como arbitraria.

Aunque publicó estas imágenes, Conway no dedicó un espacio a explicar cómo funcionaría esta nueva característica y tampoco mostró qué ocurre cuando se pulsa el botón de apelación. Sí comentó que será posible que esta notificación sea leida por cada usuario el igual que cualquier otra que se genere en X como producto de una interacción como ocurre usualmente en la aplicación.