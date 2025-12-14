Ingresar
Ruta 9: una pareja murió en choque frontal contra un colectivo de larga distancia

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1112. Ambos tenían alrededor de 30 años. El transporte de pasajeros tenía como destino Tucumán.

Hoy 11:08

Un colectivo de larga distancia que cubría el trayecto Córdoba- Tucumán, se vio involucrado en un fatal accidente con dos víctimas, hecho ocurrido en la localidad de El Mojón a la altura del kilómetro 1112 de Ruta Nacional 9.

El transporte de pasajeros se desplazaba en sentido sur a norte, con 35 ocupantes, cuando por causas a establecer se produjo el choque frontal con una motocicleta de baja cilindrada con dos ocupantes: un hombre de 29 años y la mujer de 28 años.

Lugar donde quedó la motocicleta Lugar donde quedó la motocicleta

Según trascendió de fuentes policiales, dos motocicletas lo hacían en idéntico sentido, cuando una de ellas sobrepasó a la otra y se produjo el siniestro. Tras la colisión, el conductor de la otra motocicleta se dio a la fuga del lugar.

