Ruta 9: una pareja murió en choque frontal contra un colectivo de larga distancia

Un colectivo de larga distancia que cubría el trayecto Córdoba- Tucumán, se vio involucrado en un fatal accidente con dos víctimas, hecho ocurrido en la localidad de El Mojón a la altura del kilómetro 1112 de Ruta Nacional 9.

El transporte de pasajeros se desplazaba en sentido sur a norte, con 35 ocupantes, cuando por causas a establecer se produjo el choque frontal con una motocicleta de baja cilindrada con dos ocupantes: un hombre de 29 años y la mujer de 28 años.

Lugar donde quedó la motocicleta

Según trascendió de fuentes policiales, dos motocicletas lo hacían en idéntico sentido, cuando una de ellas sobrepasó a la otra y se produjo el siniestro. Tras la colisión, el conductor de la otra motocicleta se dio a la fuga del lugar.