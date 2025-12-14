El tiempo para este domingo 14 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor intenso y máxima de 34°C

Durante este domingo podrían registrarse chaparrones aislados por la tarde noche.

Hoy 01:46

El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 14 de diciembre estará marcado por el calor y la inestabilidad.

La jornada comenzará con una mínima de 20°C y cielo parcialmente nublado durante la madrugada, mientras que hacia la mañana se esperan chaparrones aislados, con temperaturas en ascenso.

Durante la tarde el termómetro alcanzará una máxima de 34°C, en un contexto de tormentas aisladas que podrían ganar intensidad con el correr de las horas.

Hacia la noche, el pronóstico indica la probabilidad de tormentas fuertes, con chances de precipitación que oscilarán entre el 40 y el 70%.

El domingo cerrará con una temperatura cercana a los 30°C, elevada humedad y condiciones típicas de una jornada plenamente veraniega.