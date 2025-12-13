Murió Ernesto Acher, uno de los pioneros de Les Luthiers y creador de La Banda Elástica

El artista tenía 86 años y fue clave en la historia del grupo que revolucionó el espectáculo argentino.

Hoy 19:42

Murió Ernesto Acher, uno de los integrantes del inicio de Les Luthiers, a la edad de 86 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El artista fue miembro del grupo que revolucionó el espectáculo argentino entre 1971 y 1986. Durante esos 15 años, compuso obras, aportó su calidad como instrumentista de viento e interpretó a muchos personajes inolvidables.

Dos años después de su salida de Les Luthiers, creó el grupo musical La Banda Elástica, un conjunto de jazz que fusionó estilos como folclore, tango y rock con aportes humorísticos. En los años posteriores estrenaría cuatro espectáculos y grabaría tres discos.

Ernesto Raúl Acher Abulafia nació el 9 de octubre de 1939 en Buenos Aires. Desde chico, tuvo un gran interés en la música y en la composición al estudiar piano y luego clarinete, mientras que en la adolescencia se dedicó a incursionar en el jazz.

En 1965, Acher se recibió como arquitecto en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde además ejerció como docente.

Su ingreso a Les Luthiers fue en abril de 1971, como sustituto de Marcos Mundstock, a quien conoció a través de una amiga. Su primera aparición fue en el Teatro Astengo en la ciudad de Rosario y estuvo a cargo de la lectura de los textos de presentación. Al regreso de Mundstock, se unió al conjunto como compositor.

En los shows, se destacaba por su habilidad con los instrumentos de viento, aunque también por su talento como pianista. Durante los años siguientes, adquirió mayor protagonismo e interpretó a varios personajes que quedaron en la historia del grupo, como “Bufón Copoletto”, “Capitán del bergantín”, “Carlitos II”, entre otros.

Como compositor, se destacó por obras como “la Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras” y “La gallina dijo Eureka”.

La salida de Les Luthiers fue el 27 de septiembre de 1986, luego de 15 años de haber sido integrante. Su último show fue en el espectáculo “Humor dulce hogar”.