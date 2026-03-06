Franco Colapinto y Pierre Gasly alcanzaron la Q2: largan 16º y 14° en el GP de Australia

El argentino completó la clasificación en el circuito Albert Park Circuit, en Melbourne, en el marco del Australian Grand Prix, primera fecha de la temporada 2026. George Russell se quedó con la Pole.

Hoy 03:44

La prestación del Alpine A526 demuestra una merma en cuanto al potencial que se observó en la pretemporada y en el circuito «Albert Park» de Melbourne el piloto argentino Franco Colapinto llevó a cabo la primera clasificación del año en la cual marcó el 16° puesto de la tabla y con este resultado estará largando desde esa ubicación en el Gran Premio de Australia.

Utilizando tres juegos de neumáticos nuevos, el pilarense consiguió avanzar hasta la segunda ronda cronometrada y su mejor vuelta la marcó en 1m21s271 y tras ello cerró su actividad en la pista de 5.278 metros, al quedar eliminado junto a su compañero Pierre Gasly (clasificó 14°) que lo aventajó por 770/1000 y quedando separados por el Williams de Alexander Albon.

Al igual que en 2025, tanto Colapinto como su compañero intentará remontar posiciones con el objetivo de alcanzar la zona puntuable y con ello iniciar el certamen con la premisa de conseguir puntos para el equipo de Enstone, que ahora cuenta con la provisión de motores desde Mercedes para correr.

George Russell fue el más rápido en la clasificación y con el Mercedes no solo ratificó el rendimiento del F1 W17 durante la última práctica, sino que además encabezó el «1-2» de la sesión al ser escoltado por Kimi Antonelli quien pudo salir a girar tras el encomiable trabajo de los mecánicos e ingenieros que repararon su coche tras el fuerte despiste en la última y golpe que dañó varias piezas que debieron ser reemplazadas para esta tanda.

El británico marcó 1m18s518 (241,993 Km/h.) y superó por 293 milésimas al joven italiano; luego, a 0s785 quedó 3° el francés Isack Hadjar con el Red Bull siendo el único del equipo de Milton Keynes que pudo completar los tres cortes cronometrados debido al violento despiste de Max Verstappen a los 10 minutos del primero, cuando su auto salió sin control en la curva uno con el tren trasero trabado; el neerlandés se bajó ofuscado pero sin lesiones, debiendo largar 20°.

Con la Ferrari, Charles Leclerc fue el cuarto a 0s809, superando a los McLaren del local Oscar Piastri (5° a 0s862) y de quien estrena su título mundial, Lando Norris (a 0s957), en tanto que Lewis Hamilton fue el 7° y cerró la brecha del segundo de diferencia, al quedar a 960/1000 de Russell. El Top10 se completó con Liam Lawson (Racing Bulls), yArvid Limblad (Racing Bulls), en tanto que el brasileño Gabriel Bortoleto no pudo girar por inconvenientes en su Audi, quedando décimo.

Cabe señalar que en la última sesión se debió interrumpir con bandera roja debido a que el Mercedes de Antonelli perdió elementos de ventilación que quedaron en la pista y que segundos después fue pisado por Norris, pero sin generar daños en ambas unidades.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la tercera práctica de la Fórmula 1

Se desarrolló la tercera y última sesión de entrenamientos del Formula 1 en el circuito Albert Park Circuit, en Melbourne, en el marco del Australian Grand Prix, primera fecha de la temporada 2026.

El argentino Franco Colapinto terminó 16° con su Alpine F1 Team A525, a 2.360 segundos del mejor registro, que quedó en manos del británico George Russell con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Trabajo con neumáticos duros y una bandera roja

En el primer tramo de la práctica, Colapinto salió a pista con neumáticos duros, buscando marcar una vuelta rápida antes de enfriar el compuesto y volver a intentar.

La sesión tuvo una interrupción cuando el Williams Racing de Carlos Sainz sufrió un inconveniente técnico y quedó detenido en la entrada a boxes, lo que provocó una bandera roja.

Durante ese segmento, el mejor tiempo del argentino fue 1m23s071. Previamente había marcado una vuelta dos décimas más rápida, pero fue anulada por los comisarios al exceder los límites de la curva 6 del trazado australiano.

En total completó 16 vueltas, enfocándose en la administración de la batería, un aspecto clave en la actual Fórmula 1, y realizando una simulación de carrera con neumáticos pensados para un stint largo.

Además, cuando restaban cerca de 30 minutos, ingresó a boxes para cambiar el alerón delantero y probar una nueva configuración aerodinámica.

Simulación de clasificación y otro incidente

Tras aproximadamente 45 minutos de ensayo, Colapinto y Alpine montaron neumáticos blandos para realizar simulaciones de clasificación.

Sin embargo, la tanda volvió a detenerse por un fuerte accidente del joven italiano Kimi Antonelli, quien impactó con su Mercedes y destruyó el monoplaza. Afortunadamente, el piloto no sufrió lesiones.

Con poco tiempo restante tras la reanudación, el argentino pudo completar solo una vuelta rápida con la goma más blanda, registrando 1m21s413, tiempo que lo ubicó 16°.

Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, realizó una estrategia similar en cuanto a neumáticos, administración de energía y pruebas en el monoplaza.

Gasly marcó 1m22s837 con neumáticos duros, apenas 0.234 segundos más rápido que Colapinto. Con las gomas blandas, se ubicó 15° con 1m21s071, 0.342 segundos por delante del argentino.

Russell dominó

El mejor tiempo de la práctica fue para George Russell, quien se convirtió en el tercer líder distinto en los dos días de actividad en Australia.

Tras los dominios previos de Charles Leclerc y Oscar Piastri, el británico se quedó con la tanda gracias a un registro de 1m19s053.

El top de la sesión lo completaron:

Lewis Hamilton (Ferrari), a 0.616

(Ferrari), a Charles Leclerc (Ferrari), a 0.774

(Ferrari), a Oscar Piastri , 4°

, 4° Max Verstappen , 6°

, 6° Lando Norris, vigente campeón del mundo, 8°

Lo que viene en Melbourne

La clasificación del Gran Premio de Australia se disputará desde las 02:00 (hora de Argentina) y definirá el orden de largada para la carrera del domingo, programada para las 01:00.

Allí, Colapinto buscará mejorar su rendimiento y posicionarse de la mejor manera posible para la primera final de la temporada 2026 de la Fórmula 1.