SANTIAGO DEL ESTERO | 13 DIC 2025 | 32º
Policiales

Ruta 34: volcó un acoplado entre Real Sayana y Casares y el camión perdió toda la carga

El siniestro vial ocurrió en la tarde de este sábado sobre la Ruta Nacional 34. No se registraron personas heridas y solo se reportaron daños materiales, aunque hubo importantes demoras en el tránsito.

Hoy 19:30

Un siniestro vial se registró este sábado por la tarde sobre la Ruta Nacional 34, en el tramo comprendido entre las localidades de Real Sayana y Casares, donde un camión de gran porte sufrió el vuelco de su acoplado, lo que provocó la pérdida total de la carga que transportaba.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el acoplado terminó volcado sobre la banquina, esparciendo su contenido en las inmediaciones de la ruta, mientras que el camión permaneció sobre sus ruedas, aunque con visibles daños producto del incidente.

El conductor resultó ileso y permaneció en el lugar evaluando las consecuencias materiales del hecho. Personal de seguridad vial acudió rápidamente para asegurar la zona y ordenar la circulación, con el objetivo de evitar nuevos inconvenientes.

Las autoridades trabajan para establecer las causas del vuelco, y no se descarta que el hecho haya sido provocado por el estado de la calzada y un movimiento brusco del rodado.

Como consecuencia del siniestro, se registraron demoras significativas en ambas manos de la Ruta Nacional 34, debido a las tareas de remoción del acoplado y de la carga derramada, que se extendieron durante varias horas. Se recomienda a los automovilistas circular con extrema precaución por el sector.

