Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 DIC 2025 | 32º
X
Somos Deporte

En vivo: Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentan en la gran final del Clausura en el “Madre de Ciudades”

La Academia y el Pincha se miden desde las 21 buscando gritar campeón en Santiago del Estero.

Hoy 21:55
Racing Estudiantes

Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado desde las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades, en una final decisiva que coronará al nuevo campeón del fútbol argentino. El encuentro será dirigido por Nicolás Ramírez, con Héctor Paletta a cargo del VAR, y podrá verse por ESPN Premium y TNT Sports.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: ESPN PREMIUM – TNT SPORTS

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Racing Club Club Estudiantes de La Plata

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El gobernador Elías Suárez puso en funciones a los 137 comisionados municipales electos el 26 de octubre
  2. 2. El tiempo para este sábado 13 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: caluroso, sin lluvias y 35ºC de máxima
  3. 3. En vivo: Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentan en la gran final del Clausura en el “Madre de Ciudades”
  4. 4. Un joven obrero cayó de un andamio y fue hospitalizado de urgencia
  5. 5. Monte Quemado: atropelló a dos gendarmes y huyó a Chaco porque llevaba casi 100 kilos de cocaína
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT