En vivo: Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentan en la gran final del Clausura en el “Madre de Ciudades”

La Academia y el Pincha se miden desde las 21 buscando gritar campeón en Santiago del Estero.
Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado desde las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades, en una final decisiva que coronará al nuevo campeón del fútbol argentino. El encuentro será dirigido por Nicolás Ramírez, con Héctor Paletta a cargo del VAR, y podrá verse por ESPN Premium y TNT Sports.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: ESPN PREMIUM – TNT SPORTS