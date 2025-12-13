Tiroteo en un campus universitario de Rhode Island: hay varios heridos y alerta máxima

La Universidad de Brown activó los protocolos de emergencia, pidió a estudiantes y docentes que se refugiaran y fuerzas locales, estatales y federales desplegaron un amplio operativo mientras buscan al agresor.

Hoy 20:53

Un episodio de extrema tensión sacudió este sábado a la Universidad de Brown, una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos, luego de que se reportara un tiroteo dentro de su campus. La situación activó un masivo despliegue policial y obligó a la universidad a ordenar el confinamiento inmediato de alumnos, docentes y personal administrativo.

La primera alerta se emitió cerca de las 17 (hora local), cuando la universidad informó sobre la presencia de un “tirador activo” en las inmediaciones del edificio donde funcionan áreas clave de la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física. A través de mensajes de emergencia, las autoridades académicas pidieron a toda la comunidad permanecer resguardada hasta nuevo aviso.

En paralelo, la Policía de Providence confirmó públicamente que “varias personas” recibieron disparoscerca del campus, aunque no precisó el número de heridos y la gravedad de las lesiones. La investigación quedó a cargo de múltiples agencias, mientras patrulleros, ambulancias y equipos de bomberos rodeaban la zona.

El hecho generó confusión durante los primeros minutos. En un comunicado inicial, la Universidad de Brown informó que un sospechoso había sido detenido. Sin embargo, alrededor de una hora más tarde, la institución corrigió esa versión y aclaró que no había personas bajo custodia y que la policía continuaba buscando al agresor o a posibles cómplices.