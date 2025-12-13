Elías Suárez participó del intercambio de presentes institucionales en la final de la Liga Profesional en el Estadio Único

El gobernador fue parte de la entrega de presentes institucionales durante la definición entre Estudiantes y Racing, en un evento de alcance nacional e internacional para Santiago del Estero.

Hoy 23:44

El gobernador Elías Suárez fue protagonista en la gran final de la Liga Profesional de Fútbol que se disputó en el Estadio Único Madre de Ciudades, escenario que volvió a concentrar la atención del deporte argentino con el encuentro decisivo entre Estudiantes de La Plata y Racing Club.

En ese contexto, el mandatario provincial participó de la entrega de presentes institucionales, acompañando el desarrollo de un evento de alcance nacional e internacional, que ratificó el posicionamiento de Santiago del Estero como sede de grandes competencias deportivas.

La presencia de Elías Suárez en la final reafirmó el respaldo del Gobierno provincial al deporte como herramienta de integración, desarrollo y proyección, en una jornada histórica que tuvo al estadio santiagueño como epicentro del fútbol argentino y a miles de espectadores siguiendo la definición dentro y fuera de la provincia.