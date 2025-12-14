La Policía logró identificar a los delincuentes que arrebataron una mochila con U$S 80.000

Dos de los sospechosos habrían ejecutado el golpe, mientras un tercero esperaba en un vehículo para facilitar la huida.

Hoy 10:39

La Policía avanzaba anoche en la investigación de un robo millonario, ocurrido 24 horas antes en el casco céntrico, donde un hombre fue despojado de U$S 80.000 que transportaba en una mochila. Los pesquisas sospechan que la víctima habría sido un objetivo “marcado” y apuntan al accionar de al menos tres sujetos foráneos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima, de apellido Jiménez, se habría retirado durante la mañana de una entidad crediticia cuando fue interceptado por al menos dos individuos. En cuestión de segundos, los delincuentes le arrebataron la mochila con el dinero y huyeron rápidamente del lugar.

Te recomendamos: Buscan a solitario delincuente que arrebató una mochila con U$S 80.000

Tras el hecho, la Justicia dispuso la intervención de personal policial especializado y el uso inmediato de herramientas tecnológicas. En paralelo, el damnificado radicó la denuncia y aportó datos clave sobre el ataque, incluida la fisonomía de uno de los agresores.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, ubicadas estratégicamente en el microcentro y sobre avenida Belgrano, los investigadores lograron reconstruir los movimientos del grupo delictivo. La principal hipótesis sostiene que actuaron tres personas: dos encargadas de ejecutar la salidera y un tercero que habría cumplido el rol de apoyo logístico, aguardando en un vehículo.

Con los sospechosos ya identificados, Policía, Fiscalía y jueces coordinaban al cierre de esta edición procedimientos y posibles allanamientos, según confió una fuente vinculada a la causa.

Ante la posibilidad de que los implicados intenten abandonar la ciudad, se dispuso además una vigilancia discreta en puntos estratégicos entre Santiago y La Banda, y sobre las rutas nacionales 9 y 34, mientras la investigación continúa para recuperar el dinero sustraído y detener a los responsables.