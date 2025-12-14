Golpes, amenazas y quemaduras: el calvario de una joven docente que denunció a su pareja, un policía

La denuncia fue radicada en la Comisaría N° 35 de la ciudad de Brea Pozo, contra Sergio Aranda, de 24 años. Golpes, amenazas y quemaduras con agua hervida.

Una joven docente de 34 años denunció a su pareja, un agente de la Policía de la Provincia, por reiterados hechos de violencia de género que, según relató, comenzaron a los pocos meses de iniciarse la relación sentimental, que se extendió por más de dos años.

La denuncia fue radicada en la Comisaría N° 36 de la ciudad de Brea Pozo, departamento San Martín, contra Sergio Aranda, de 24 años, quien quedó inicialmente en calidad de aprehendido.

“Ahora estoy con miedo, no quiero ni salir de casa”, expresó Orellana en diálogo con Diario Panorama.

La quemadura y hematomas

La víctima, señaló que las agresiones comenzaron a poco de iniciarse la relación y que, además de los episodios de violencia física y psicológica, el acusado realizaba amenazas de suicidio. Ante esta situación, indicó que solicitó ayuda a la familia de Aranda, pero no obtuvo respuesta.

En su denuncia, la docente también manifestó que su hijo de 9 años, fruto de una relación anterior, fue testigo de los hechos de violencia y que incluso habría recibido amenazas e insultos por parte del agresor. Por este motivo, la Justicia dispuso que el menor sea entrevistado mediante el dispositivo de Cámara Gesell.

El último episodio se registró días atrás, cuando Aranda le habría arrojado agua hervida, provocándole lesiones en la rodilla y la pierna derecha, además de otros hematomas que aún presenta.

Como prueba de lo denunciado, la joven entregó copia de la denuncia policial y material fotográfico que da cuenta de las heridas sufridas. El caso generó preocupación en la comunidad y volvió a poner en foco la gravedad de la violencia de género, especialmente cuando el agresor pertenece a una fuerza de seguridad.