Santiago del Estero bajo alerta naranja por tormentas fuertes: ¿a qué hora llega la lluvia?

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre tormentas fuertes, mientras la provincia registra una elevada sensación térmica.

Hoy 17:38

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre tormentas fuertes que llegarían en la tarde-noche de este domingo y se extenderán hasta este lunes, con un leve descenso de la temperatura.

Santiago del Estero se encuentra bajo alerta naranja por tormentas, según el último informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La advertencia rige para gran parte del territorio provincial y anticipa la presencia de fenómenos meteorológicos intensos.

SMN

Durante la tarde, a las 17 horas, la provincia registró una sensación térmica de 41 grados, con una humedad del 41%, condiciones que favorecen la formación de tormentas fuertes.

Desde el organismo nacional informaron que las lluvias y tormentas llegarían en la tarde-noche de este domingo y podrían extenderse hasta este lunes, con probabilidad de precipitaciones intensas en cortos períodos, fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y eventual caída de granizo. Además, se espera un leve descenso de la temperatura tras el paso del frente de tormenta.

Recomendaciones ante tormentas fuertes

-Evitar circular en vehículos durante lluvias intensas o vientos fuertes.

-No resguardarse bajo árboles ni postes de electricidad.

-Asegurar objetos que puedan desprenderse o volarse.

Desconectar artefactos eléctricos ante tormentas eléctricas.