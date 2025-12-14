Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 DIC 2025 | 30º
X
Policiales

Impresionante choque: una pareja resultó herida al colisionar en Avenida Belgrano y Avellaneda

Las marcas del fuerte impacto quedaron visibles tanto en la moto y en el auto, como así también en los cuerpos de las víctimas.

Hoy 08:10

Un violento accidente de tránsito ocurrió pasadas las 7 de la mañana de este domingo, en el cruce de Avenida Belgrano y Avellaneda entre un Renault Sandero y una Rouser 200cc.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La pareja de motociclistas circulaba por Belgrano de sur a norte y por causas a establecer colisionaron con el Renault que en ese momento cruzaba la avenida desde calle Avellaneda en sentido este a oeste.

Te recomendamos: Un trabajador sufrió graves lesiones al caer de una máquina en el barrio Rivadavia

Avenida Belgrano y Avellaneda Avenida Belgrano y Avellaneda

A primera vista, tampoco se observaba en el lugar cascos, por lo que se podría suponer que ninguno de los dos los usaba al momento del accidente.

Así quedaron los vehículos Así quedaron los vehículos

Personal del SEASE llegó al lugar, mientras que personal policial realizaba el corte de calles para permitir la asistencia de los heridos que fueron derivados al hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”.

Por jurisdicción se hizo cargo Comisaría Primera.

TEMAS Sease 107 Comisaría 1°

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este domingo 14 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor intenso y máxima de 34°C
  2. 2. Impresionante choque: una pareja resultó herida al colisionar en Avenida Belgrano y Avellaneda
  3. 3. Masacre en Australia: más de 10 muertos y varios heridos en un ataque a una celebración judía
  4. 4. Un civil tuvo una heroica intervención y desarmó a uno de los terroristas autor de la masacre en Australia
  5. 5. El verano 2026 ya se hace sentir: alquileres turísticos con hasta 80% de reservas en el país
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT