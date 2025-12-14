Impresionante choque: una pareja resultó herida al colisionar en Avenida Belgrano y Avellaneda

Las marcas del fuerte impacto quedaron visibles tanto en la moto y en el auto, como así también en los cuerpos de las víctimas.

Hoy 08:10

Un violento accidente de tránsito ocurrió pasadas las 7 de la mañana de este domingo, en el cruce de Avenida Belgrano y Avellaneda entre un Renault Sandero y una Rouser 200cc.

La pareja de motociclistas circulaba por Belgrano de sur a norte y por causas a establecer colisionaron con el Renault que en ese momento cruzaba la avenida desde calle Avellaneda en sentido este a oeste.

A primera vista, tampoco se observaba en el lugar cascos, por lo que se podría suponer que ninguno de los dos los usaba al momento del accidente.

Personal del SEASE llegó al lugar, mientras que personal policial realizaba el corte de calles para permitir la asistencia de los heridos que fueron derivados al hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”.

Por jurisdicción se hizo cargo Comisaría Primera.