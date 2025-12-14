Masacre en Australia: más de 10 muertos y varios heridos en un ataque a una celebración judía

El tiroteo ocurrió durante los festejos por el inicio de Janucá en una de las playas más concurridas de Sídney.

Hoy 08:18

Al menos nueve personas murieron y doce resultaron heridas tras un ataque a tiros perpetrado por al menos dos asaltantes durante una celebración por el comienzo de la festividad judía de Janucá en Bondi Beach, al norte de Sídney. El hecho ocurrió en plena vía pública y generó escenas de pánico entre los asistentes y turistas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Policía de Nueva Gales del Sur informó que el incidente se reportó alrededor de las 09:45 (hora de España peninsular). En una primera estimación confirmada a la cadena ABC, las fuerzas de seguridad indicaron que uno de los atacantes fue abatido durante la respuesta policial y el otro fue detenido.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó lo sucedido como “escenas impactantes y angustiosas” y aseguró que los servicios de emergencia actuaron de inmediato para salvar vidas. “Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la Policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información”, expresó en un comunicado.

Desde el servicio de ambulancias confirmaron que al menos ocho personas fueron trasladadas a distintos hospitales de Sídney, mientras que otras víctimas recibieron atención en el lugar. El área permanece acordonada y bajo un amplio operativo de seguridad.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a dos hombres armados vestidos de negro, además de escenas de caos con personas huyendo por la playa y heridos siendo asistidos por paramédicos. Testigos relataron haber escuchado múltiples disparos durante varios minutos. “Pensé que eran fuegos artificiales, pero después vi a la gente correr y entendí que era algo grave”, contó una vecina a la cadena pública ABC.

Según medios locales como el Sydney Morning Herald, los disparos se produjeron en las inmediaciones del Pabellón de Bondi, un edificio histórico frente al mar. Las autoridades continúan investigando el móvil del ataque y reiteraron el pedido a la población de evitar la zona hasta nuevo aviso.