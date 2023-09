La emoción de More con Flow, y su mamá al cantar en el “Bailando 2023″

La adolescente que se hizo viral por un TikTok se lució en el programa cantando su hit. Eufórica, adelantó que está preparando un nuevo tema.

Este miércoles, Morena Cesareo, estuvo en el Bailando 2023 (América) y la rompió en la pista cantando su hit. La adolescente de 14 años que se hizo viral por un TikTok conoció a Marcelo Tinelli y no pudo ocultar su emoción.

“La miedosa”, ahora conocida como “More con flow” estuvo en el streaming del programa y bajó de la cabina a pedido del conductor.

“Estoy reemocionada de estar con vos”, le dijo la nena al presentador, quien le contestó: “Acá está la número uno. Me encanta que estés acá. Yo estoy emocionado de conocerte a vos. Sos una grosa, sos hermosa”.

Eufórica, anunció que está preparando una nueva canción: “Les digo que se viene un nuevo temón ¡así que estén todos atentos, eh!”.

More con Flow

“El sueño de More es construir la casa para la mamá. Vamos a llegar a construir la casa para mamá. Tenés una hija hermosa, me emociona cada vez que la veo. Desde el primer día que la vi. Es impresionante”, dijo Tinelli. “Mi mamá es una luchadora. Es una genia, la amo. Es una capa”, lanzó la nena.

En ese momento, Joana, madre de Morena, tomó la palabra y, entre lágrimas, se mostró orgullosa de su hija: “Gracias Marcelo, porque es algo superimportante el apoyo de todos y cada vez que cantan su canción o hacen algo me emociono, porque es algo hermoso tanto cariño que recibe”.

“Estoy superfeliz como mamá. Que ella sea feliz es mi felicidad y eso es suficiente para mí. Para mí lo más importante no es una casa, sino que ella sea feliz”, cerró la mujer.

Conmovido, “El Cabezón” comentó: “La amo. Cuando me dijeron que venía More me quedé como ‘¡No! ¿Va a venir More? No te puedo creer!’”. “Se nos dio la oportunidad y quería conocerte”, le contestó Morena. “Yo también quería conocerte. Te veía en las redes, en todos los conciertos ¿cómo no va a venir More? Por favor”, completó Marcelo.

Para cerrar, Cesareo cantó su hit “Fantasmas de la oscuridad” e hizo delirar al público.