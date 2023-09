Memes y reacciones por la aburrida participación de El Tirri en el Bailando 2023

El primo de Marcelo Tinelli pasó por la pista, pero a la gente no le gustó nada lo que hizo y lo demostraron en redes sociales.

Siguen pasando participantes en el Bailando 2023 y este miércoles fue el turno de El Tirri, que abrió la pista. Como suele ocurrir, al primo de Marcelo Tinelli no le fue nada bien, pero al público tampoco le gustó su participación. Es que el participante estuvo casi una hora entre previa, baile y post coreografía. Esto no le gustó nada a la gente, que no tardó en hacer memes en las redes sociales para demostrar su aburrimiento.