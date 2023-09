Emilia Attias se despidió de la playa de Brasil con una microbikini

La actriz vistió un traje de baño que contó con un diseño muy elegido por las famosas para las altas temperaturas.

Emilia Attias se sumó a la moda de la microbikini bicolor y sorprendió a sus seguidores vistiendo un traje de baño de tiro bajo para despedirse de la playa en la que se encontraba vacacionando. La actriz compartió una foto en su perfil de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores. Se mostró al natural y fiel a su estilo.

Attias viajó a Brasil como parte de sus vacaciones, y desde allí marcó tendencia con los conjuntos que utilizó en su tiempo de descanso. En sus redes sociales se la pudo ver disfrutando de los paisajes y fundamentalmente de sus playas. Para esta foto optó por un look audaz ideal para pasar el día bajo el sol.

La actriz vistió una microbikini bicolor de dos piezas combinado con colores azul y crudo. Para la parte superior eligió un corpiño clásico con molde triangular y con tiras finas anudadas en el cuello. Para la parte inferior optó por un modelo diminuto, colaless y de tiro bajo con tiras ajustables en los costados de la cadera.

A su look le agregó un collar dorado con un dije mediano. Además, eligió tener el pelo suelto y no usar maquillaje. “Chau playita. Pero tenemos próxima aventura”, escribió en el texto de la publicación al referirse a las playas de Itamambuca, Brasil, en donde se encuentra vacacionando. En pocas horas superó los 30 mil “me gusta” y reunió cientos de comentarios por parte de sus seguidores que elogiaron su look playero.