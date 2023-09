Massa le agradeció a la CGT y afirmó: “Si soy presidente, voy a convocar a un gobierno de unidad nacional”

La conducción obrera, junto a las dos CTA y movimientos sociales oficialistas, se concentraron frente al Congreso tras la reforma del Impuesto a las Ganancias. El ministro de Economía fue el único orador.

En el último trama de su discurso, Massa resaltó: “Nuestra Patria necesita de un gobierno de unidad nacional. Tengan la seguridad de que el 10 de diciembre, si Dios y todos me dan la gracia de ser presidente, voy a convocar a un gobierno de unidad nacional”. “Van a tener un presidente dialogando para resolver los problemas, van a tener a un hijo de inmigrantes, de la clase media, sentado en la Casa Rosada pensando que el esfuerzo lo tienen que hacen los que timbean, los que la fugan, no los que trabajan y se esfuerzan”, resaltó.

“Sueño con que esta sea la primera de muchas fiestas que podamos compartir. El dolor de los que los estafaron, el dolor de la pandemia, de la sequía, esta terminando. Viene un tiempo nuevo. Vamos a pelear, hasta la victoria, el triunfo está cerca”, concluyó.

“Sé que no es la única situación injusta en nuestro sistema impositivo, sé que vivimos la injusticia de que los trabajadores de economía popular que a veces necesitan de la mano del Estado para llegar a fin de mes y reforzar su ingreso con la AUH, de pagar el mismo impuesto de valor agregado de productos de canasta básica que el CEO de una empresa. Tomamos la decisión de la devolución del IVA, ya hay más de 12 millones de trabajadores que han accedido a este beneficio. La medida es transitoria y para tenerla permanente enviamos la ley a Congreso. Para acompañar a nuestros beneficiarios, le pido que nos movilicemos para que saque de la canasta básica el IVA”, agregó el candidato a presidente de Unión por la Patria.



También repasó las medidas que se tomaron para las PYMEs: “Les bajamos los impuestos y presentamos un mecanismo de blanqueo de trabajadores informales. También sacamos una resolución con nuevo plan de pago para regularse ante la AFIP. Quiero pedir a los trabajadores que así como peleamos en defensa del salario, el IVA, también peleemos por la reducción de impuestos en comercios y PYMEs. Sin empresas no hay trabajadores, sin trabajadores no hay empresas. La producción y el trabajo son aliados para la construcción de riqueza. En esa unidad entendamos que tenemos la responsabilidad de construir un tiempo nuevo en Argentina”.