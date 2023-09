Old Lions visita al Jockey cordobés con la misión de lograr su primer triunfo

Los Viejos Leones se afrontan un compromiso de riesgo en una nueva presentación en el Torneo del Interior A.

Old Lions tendrá hoy un exigente compromiso por la 5° fecha del Torneo del Interior A cuando visite desde las 16 al Jockey Club de Córdoba, en busca de su primera victoria en el certamen en el que intervienen los mejores equipos del interior del país.

El León, que vive un 2023 inolvidable por la conquista del Regional del NOA, no pudo ganar aún en el torneo, en el que no sólo se esta midiendo con rivales de mucho fuste, si no que además parece sentir el desgaste de lo que fue una temporada muy intensa.

En ese sentidos, el equipo ha ido sufriendo variantes por lesiones o jugadores que llegaron al límite de su capacidad física y eso les costó dejar escapar algunos juegos que en otras condiciones podrían haberse cerrado a su favor.

De todas maneras, en el club todos se propusieron principalmente disfrutar jugar este certamen y capitalizar la experiencia que les da enfrentarse cada semana con equipos de mucha historia y presente en el rugby nacional.

Los cordobeses han ganado hasta aquí un solo partido y vienen de caer ante el líder del grupo, Maristas de Mendoza, pero se hacen fuertes jugando en casa y hoy tendrán la posibilidad de trepar en la tabla en caso de ganar.