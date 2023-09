Debate presidencial 2023: así será el ensayo general que se realizará este mediodía

Detalles del arribo de los candidatos y las pruebas en el Centro de Convenciones donde tendrá lugar el evento. Cómo se vienen preparando los postulantes y qué harán este sábado.

Este mediodía se realizará el ensayo general del primer debate presidencial que tendrá lugar mañana domingo en el Centro de Convenciones Provincial Forum de la ciudad de Santiago del Estero, el predio gestionado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que oficiará de anfitriona. Estarán presentes funcionarios de la Cámara Nacional Electoral, los cuatro periodistas que oficiarán de moderadores, y el equipo de producción audiovisual a cargo de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT).

La ley prevé dos debates obligatorios antes de las elecciones del 22 de octubre y serán protagonizados por Javier Milei (La Libertad Avanza), Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad). Son los cinco candidatos que superaron el 1,5% de los votos válidos en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La expectativa por el debate es alta debido al final abierto del resultado electoral, en un escenario político de virtual empate entre los tres primeros: Milei, Massa y Bullrich.

Será la primera vez que los cinco postulantes a la Casa Rosada compartirán un mismo escenario y se enfrentarán con sus propuestas electorales en vivo, pero con un formato preestablecido y reglas estrictas, con poco tiempo para explayarse. Mostrarse nervioso, extenderse de más en una idea y no completarla, o no reaccionar a tiempo pueden costar caro, y el error puede prevalecer más que un buen desempeño. Lo importante es no equivocarse, dicen los especialistas. Y más allá del contenido - que es relevante, pero no lo es todo- pesa mucho la “actitud” y “carácter” que muestre cada uno.

Pero los candidatos no estarán presentes en el ensayo de este mediodía. Concurrirán al salón previsto para el debate por la tarde, en distintos turnos, para conocer el lugar, la escenografía y la ubicación del atril asignado. “Esa visita previa al lugar es opcional y es para que puedan hacer un reconocimiento de la cancha. No se van a cruzar con otros candidatos ya que cada uno tendrá un horario asignado”, según explicó una fuente del tribunal electoral.

Massa tiene previsto llegar a la capital santiagueña durante la mañana de este sábado y tiene asignado el horario de las 19 hs para visitar el salón del debate;Milei arribará a las 14; y Bullrich aterrizará a las 18.30 y atenderá a los medios presentes en el aeropuerto Ángel de la Paz Aragonés, antes de partir hacia el Centro de Convenciones ya que su turno es a las 19.30. Bregman llegará a Santiago también alrededor del mediodía de hoy, y el único que arribará el domingo a la mañana es Schiaretti, por lo que el reconocimiento del lugar la hará este sábado de sus colaboradores. Los cinco recién se verán las caras en los minutos previos a las 21 hs del domingo cuando comenzará la transmisión a cargo de la Televisión Pública.

Durante el transcurso del debate se suspenderá la publicidad electoral y los anuncios públicos de los actos de gobierno nacional, provincial y local. Podrá ser retransmitido por el resto de las emisoras públicas y privadas del país, pero sin interferencias ni intervenciones sobre la imagen de ningún tipo. Se espera una audiencia que supere los dos dígitos. La Cámara Electoral habilitará también una transmisión vía streaming en su canal de YouTube y en el sitio oficial del Debate 2023. A su vez, Infobae ofrecerá una cobertura exclusiva con enviados especiales y todos los detalles minuto a minuto.

El ensayo general de hoy consistirá en una prueba de sonido, de la música del evento, la iluminación, la posición de las grúas con las cámaras, así como de la ubicación de los moderadores, ya que cuando comience la transmisión estarán de espaldas al escenario. Está previsto que haya una cámara por candidato que los tomará desde el mismo ángulo, con planos cortos y medios exclusivos, para asegurar que la transmisión sea equitativa para todos.

Se hará un simulacro como si fuera el debate de mañana a la noche, con una proyección del video inicial con las reglas y las dos parejas de periodistas que oficiarán de moderadores practicarán su rol y cómo controlar los tiempos previstos en el Reglamento firmado por los representantes de los cinco candidatos.

La dupla de moderadores en la apertura y primer bloque estará integrada por Rodolfo Barili, de Telefe, y Evangelina Ramallo, de Canal 9 de Paraná; mientras que en el segundo bloques y el cierre, la moderación estará a cargo deEsteban Mirol, de El Nueve, y Lucila Trujillo, de la TV Pública. El único que tiene experiencia previa es Barili, quien fue uno de los moderadores de los debates del 2015 y 2019. Para el resto será su primera vez en este rol. Sin embargo, el margen de improvisación de los moderadores será muy acotado y habrá un guión estricto, con instrucciones para dar la palabra, los tiempos y la concesión de las réplicas desde el control montado en cada una de las dos sedes de los debates. “No van a poder intervenir más que para pedir que se cumpla con lo pautado en las reglas y se respeten los tiempos”, advirtieron desde la organización.

Ayer al mediodía hubo una primera prueba de iluminación, sonido y cámaras con los técnicos de CAPIT, personal del Centro de Convenciones y de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Cómo se preparan los candidatos

Massa aprovechará la llegada un día antes del debate a la capital santiagueña para descansar y recuperarse de la voz, muy exigida por la seguidilla de actos de campaña en un raid de ultractividad electoral para buscar entrar al balotaje. El ministro-candidato empezó a preparase para el debate en los últimos días y, el jueves, hizo un entrenamiento intensivo en un estudio en Palermo, con foco en dos de los ejes temáticos de este primer debate: Educación y Economía. “Estuvo practicando con un contrincante que lo fue pimponeando”, explicó un colaborador del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria que presenció la práctica. Lo acompañaron políticos seleccionados especialmente para ocupar los distintos roles. Como representante del oficialismo, sabe que será blanco de las críticas de sus rivales, especialmente de Bullrich y Milei, pero cree que esa estrategia lo beneficiará porque, en las réplicas, estará más tiempo en pantalla.

La semana pasada estuvo “estudiando” el Reglamento, y analizó los temas económicos con Guillermo Mitchell, titular de la Aduana y su hombre de mayor confianza; su jefe de asesores en el Ministerio, Leonardo Madcur; y Gabriel Rubinstein, viceministro de su cartera. Para los temas educativos, recurrió al ministro del área, Jaime Perczyk, y a la diputada provincial de Unión por la Patria y referente en educación, Luciana Padulo. En cuanto el eje temático de Derechos Humanos, en su entorno admitieron no lo estuvo trabajando especialmente, pero que “no se ceñirá a la lógica de los ‘70, ya que se considera un hijo de la democracia y se referirá a los llamados nuevos derechos humanos”.

Massa ya pasó por un debate con José Manuel de la Sota - su socio político en el espacio Unidos por una Nueva Argentina en 2015- , y en el debate presidencial de ese año organizado por Argentina Debate. Sabe que la picardía - una herramienta que maneja con naturalidad - es importante en la comunicación pero su equipo no quiere que quede “demasiado canchero”. Sus principales asesores en el bunker de la calle Bartolomé Mitre - y que lo acompañarán en la previa del debate - son el catalán Antoni Gutiérrez-Rubi, a cargo de la mirada estratégica y comunicacional; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, a cargo de la estrategia política; y su vocero histórico y responsable del vínculo con los medios, Santiago García Vázquez. También llegarán hasta Santiago del Estero el ministro del Interior y jefe de su campaña, Eduardo “Wado” de Pedro; el Jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de UxP, Agustín Rossi; la esposa de Massa y titular de AYSA, Malena Galmarini; y su hermano, director del Banco Provincia, Sebastián Galmarini.

Al equipo de Massa también lo integran como consultores externos el brasileño Edinho Silva, que trabajó como jefe de campaña de Lula Da Silva, y Dan Restrepo, ex funcionario de Barack Obama, junto a Robert Gibb y Jessica Reis, dos especialistas en campañas electorales que trabajaron junto al ex mandatario demócrata. Ellos verán el debate a la distancia para hacerle una devolución de cara al próximo del domingo 8.

Si bien el candidato del oficialismo cree que será uno de los blancos de Bullrich, su foco estará puesto en confrontar las ideas de Milei, pero no agredirlo en lo personal, ni a sus votantes: 7 millones de personas. “Buscará traer sus ideas al presente y cómo sería llevarlas la práctica hoy”, explicaron en el entorno de Massa a Infobae. Y tomará como ejemplo las propuestas del libertario de armar a los jóvenes la venta de órganos, el cierre de los mercados con Brasil y China, la dolarización y el cierre de jardines maternales. Muchas de estas fueron relativizadas por el candidato de LLA con el correr de la campaña luego de las PASO.

Massa se mostrará en sintonía con la estrategia general de su campaña y buscará mostrar que “tiene equipo y futuro”. Amante de los golpes de efecto, anunciará durante el debate a su ministro de Economía y el ofrecimiento de la mitad del directorio del Banco Central a la oposición, en caso de llegar a la presidencia. También sus asesores le recomendaron que “ponga en valor sus atributos: sensatez, pragmatismo y sentido común”, y que “no solo tiene firmeza, como Milei y Bullrich, si no también capacidad de diálogo”.

Conscientes que la escalada inflacionaria, la suba del dólar y la falta de reservas protagonizarán los cuestionamientos de sus adversarios, sus asesores insisten en que debe anclarse en un concepto que viene reiterando el propio candidato y gran parte del oficialismo: “Va para adelante, agarró una papa caliente y mantiene el rumbo en contextos muy adversos como la sequía y el acuerdo con el FMI”. En sus intervenciones en el debate recordará la batería de medidas que vino anunciando en los últimos 15 días, que le permitieron recuperar la centralidad en la escena política y hablar de lo que planea hacer a futuro: desde la eliminación de Ganancias, hasta la devolución del IVA y alivio fiscal para las Pymes. Reiterará su propuesta de “un gobierno de unidad nacional”, como dijo ayer frente al Congreso en el acto con la CGT, y postulará frente a sus contrincantes que “el camino es el consenso”. Habrá que ver si le creen.

Bullrich es una de las candidatas que parece haberse tomado más en serio la preparación para el debate. Ayer a la tarde, la candidata de Juntos por el Cambio tuvo el último ensayo en el estudio de televisión que alquiló su equipo de campaña en Villa Urquiza para reproducir el set del evento en Santiago del Estero. Fueron cinco los ensayos en total en los últimos días, parte en ese estudio y parte en la sede del PRO en la calle Balcarce. El objetivo principal fue practicar el manejo de los tiempos durante la exposición de los distintos temas y la mecánica del debate, ya que la titular del PRO no tiene experiencia previa en otros debates.

“Patricia es como es ella y no quiero ser coacheada. Pero como el debate tiene una dinámica particular, con varias reglas, quiso familiarizarse con ellas. Es muy rigurosa con los tiempos fijados para cada segmento y quiere poder cumplirlos”, señalaron en su equipo. A su vez, practicó las respuestas a las posibles preguntas que podrían llegar a hacerle los otros candidatos, según el perfil de cada uno. Para eso, tuvo una serie de sparrings que hicieron de los candidatos en los simulacros Su jefe de campaña, Juan Pablo Arenaza, actuó de de Massa; un periodista amigo de Hernán Lombardi hizo de Milei; el ex diputado Eduardo Amadeo, de Schiaretti; y la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, de Bregman.

En paralelo, Bullrich mantuvo reuniones en los últimos 15 días con integrantes de sus equipos técnicos por el tema de los contenidos del debate. “Ella le dio su impronta personal a cada texto que le fueron acercando y cada exposición sobre los ejes temáticos se discutió mucho”, revelan en su entorno. Su equipo de asesores para el debate, además de Arenaza, lo integran el consultor Derek Hampton y Guillermo Raffo, recomendado por Mauricio Macri por su conocimiento del fenómeno de Jair Bolsonaro en Brasil.

Bullrich apostará a mostrarse cómo es, con “su ímpetu y firmeza habituales”, según detallan sus colaboradores. Insistirá en el debate en los conceptos de su estrategia electoral: “orden”, “un cambio verdadero que perdure en el tiempo” y la existencia de “un equipo que la respalda” y de gobernadores que la acompañarán si llega a la Casa Rosada. De hecho, viajarán a Santiago del Estero para estar presentes durante el debate en el Centro de Convenciones el mandatario de Jujuy, el radical Gerardo Morales, y electos como Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), así como el candidato en la Provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti.

En el entorno de Milei perjuran que no hizo simulacros del debate y que por “su experiencia en dar charlas, no necesita coaching”. Ya Milei pasó por un debate previo a las elecciones legislativas de 2021, donde se lo vio histriónico y, por momentos, a los gritos para despotricar contra la “casta” política. Líder en todas las encuestas, está confiado pero en estos últimos días, se juntó con sus equipos técnicos para pedirles papers con datos precisos y actualizados de los temas a debatir.

Sus colaboradores celebran que en este primer debate uno de los ejes sea Economía, la especialidad del líder de LLA y confían en su solvencia. Más allá de eso, entre los hombres de consulta de Milei para el debate está Juan Nápoli, su asesor en temas económicos y postulante a senador. El otro muy escuchado es Nicolás Posse, coordinador de sus equipos técnicos, gerente de Corporación América en uso de licencia y quien asumiría como su jefe de Gabinete ante un eventual triunfo del líder de LLA.

En Educación lo vinieron asesorando Martín Krause, su referente educativo - que ayer se vio envuelto en una polémica al afirmar que si la Gestapo hubiera sido argentina” habría matado a menos judíos por “ineficiente”-, y Sandra Pettovello, licenciada en Ciencias de la Familia y futura ministra de Capital Humano si el libertario ganara las elecciones. Aunque sus propuestas sobre vouchers y privatización de las instituciones educativas generaron polémica y serán seguramente cuestionadas por sus rivales. El bloque de Derechos Humanos podría ser otro desafío para Milei ya que la referente de consulta es su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, proveniente de una familia militar y conocida por su postura contra la violencia en los 70, que muchos ubican como cercana al negacionismo del terrorismo de Estado.

Los colaboradores de Milei confían en que la espontaneidad de Milei es un activo muy valorado entre sus seguidores, y apuestan a la viralización en las redes, post debate, de los cruces que pueda tener con sus contrincantes.

Esta semana el candidato de LLA decidió “guardarse” para descansar, tras la exigencia física de varios días de caravanas por la Provincia de Buenos Aires. La aparición de líneas de fiebre a principios de la semana lo decidieron a mantenerse en su casa, con sus perros, alejado de los actos y los medios. Su única aparición pública de los últimos días fue junto al embajador estadounidense, Marc Stanley, el martes ya que no podía postergarla, según explicaron en su entorno. Incluso decidió cancelar la entrevista con la cadena norteamericana a CNN que tenía pautada en el país, lo que generó el enojo del periodista que había viajado especialmente desde Estados Unidos. La salida de gira de su nueva pareja, Fátima Florez, la semana próxima le sumó un argumento para “estudiar y concentrarse exclusivamente en el debate” y pasar más tiempo con ella puertas adentro.

En medio de la preparación para el encuentro con sus rivales en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ayer retomó la actividad y grabó un nuevo spot de campaña, y una entrevista con Alejandro Fantino, que se emitirá esta noche en el nuevo programa del conductor en Canal 9.

Milei llegará hoy a Santiago con su hermana Karina, Villarruel, Posse, Petovello, el cineasta y publicista Santiago Oría, que lo asesora en temas audiovisuales; Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno porteño; e Ivan Dubois, candidato al Parlasur. El consultor político y amigo de Milei Santiago Caputo no tenía definido si viajaría o no, pese a tener ya el pasaje, para intentar conservar su extremo perfil bajo ante los medios. A quienes le preguntan, les responde que no integra el equipo de campaña del libertario, más allá de adherir a sus ideas, y que solo lo aconseja informalmente. Por lo pronto, se lo vio en estos último días más de una vez en la casa de Benavídez del economista libertario.

El gobernador Schiaretti será el único que llegará recién el domingo a la mañana a Santiago del Estero. “Está muy tranquilo. No hizo ensayos tipo teatro. Tiene mucha información en la cabeza porque acumula décadas de dirigente político y además tiene sobrada experiencia en gestión y en debates. Más allá de eso, se estuvo preparando toda la semana en los temas y las reglas para los tiempos de cada bloque. Sabe lo que quiere decir y transmitir”, aseguró un colaborador a Infobae. Su equipo en Córdoba está encabezado por Roberto Sposetti, su histórico estratega de comunicación, y desde Buenos Aires, está muy activo Diego Bossio, con las cuestiones más técnicas.

Como en este primer debate, uno de los ejes temáticos es Economía, en su equipo de campaña creen que tiene una fortaleza a mostrar porque “Córdoba, en sus dos mandatos, tuvo superávit fiscal. Es una provincia ordenada en donde todo funciona, con un plan de obra pública de 8.000 millones de dólares en los últimos dos años”. Y agregan: “El modelo Córdoba es lo que nosotros venimos planteando, y él cree que es posible llevarlo a toda la Argentina. Va a contar cómo se pueden hacer bien las cosas y tener un país normal, como dice nuestro eslogan”. Además, destacan su experiencia “como gestor, además en el sector privado” ya que fue ejecutivo de FIATLatinoamérica. En el otro tema, Educación, Schiaretti planteará que Córdoba es pionera en Argentina en relación a las escuelas que preparan para el mercado laboral. y cómo se puede hacer en el resto de la Argentina”.

En cuanto a otro de los ejes, el deDerechos Humanos, recuerdan que “fue verdaderamente perseguido por la dictadura y se tuvo que exiliar en Brasil como consecuencia de la represión de aquellos años. Recibió un tiro en la pierna por haber sido uno de los líderes estudiantiles del Cordobazo. Y es alguien que plantea desde su lugar de víctima un escenario de mirada hacia el futuro y no hacia el pasado”.

Firme en su posición de defender un peronismo no kirchnerista, en sus intervenciones hará foco en su discurso antigrieta, en la necesidad de llegar a consensos políticos que salgan de la confrontación permanente, en el respeto a las instituciones y en el federalismo.

Bregman también estuvo practicando en la semana, especialmente para ajustarse a los tiempos en las exposiciones temáticas, que no deben exceder los dos minutos. “Tiene soltura y capacidad de respuesta. No está coucheada y es combativa”, confían en su equipo de asesores para el debate, el mismo que lo ayudó a prepararse a Nicolás del Caño en el debate de vicepresidentes en TN hace 10 días. Ya pasó por un debate en las legislativas de 2021 en TN, y se cruzó con Milei, a quien enfrentó con firmeza por su agresividad en el estudio de televisión. En las prácticas de estos últimos días con su círculo de confianza, se concentró en el segmento de preguntas cruzadas y distintas hipótesis de las que podrían hacerle los otros candidatos.

La candidata del FIT-U ayer tuvo el último intercambio con su equipo, bajo la supervisión del dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Christian Castillo. A partir de su llegada a Santiago del Estero, tiene previsto “relajarse”. Arribará con Del Caño, Castillo y el diputado nacional Alejandro Vilca, además de referentes de los partidos que integran el Frente de Izquierda.

Una de sus ejes en el debate será apuntar contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que firmó este Gobierno, y también hará foco en la deuda tomada con el FMI a la que califica de “ilegítima”, la reducción de la jornada laboral, la inflación, la pobreza y el ajuste en los programas sociales. Buscará hablarle a la “clase trabajadora, a la juventud, a los jubilados, a los más vulnerables, y por supuesto, a las mujeres”. Conocida por su militancia feminista y como abogada de derechos humanos, buscará en el debate atraer los votos de aquellos que, en la interna de Unión por la Patria, se inclinaron por Juan Grabois y por lo que no fueron a votar, decepcionados con la oferta electoral.

Qué podrán tener en los atriles

La ubicación sobre el escenario de cada candidato en cada uno de los debates fue sorteada hace dos semanas en un acto público realizado en la Cámara Nacional Electoral. En este primer debate se ubicarán de izquierda a derecha (desde la perspectiva del público) Bregman, Massa, Bullrich en el centro, Schiaretti y Milei en el extremo derecho. El candidato de La Libertad Avanza será el primero en ingresar al salón, y luego lo seguirá el resto según el orden de su ubicación.

En cada atril, los candidatos dispondrán de hojas en blanco y una lapicera provistos por la organización, y una rutina del programa. No podrán tener ningún tipo de dispositivo electrónico durante el debate y podrán llevar un máximo de cinco hojas manuscritas o impresas de uso interno con tamaño de letra hasta 14, que serán controladas en cada ingreso al escenario por la producción. No podrán tener ningún material, objetos, documentos, libros, diarios revistas, láminas, diarios ni ningún otro elemento físico podrá ser expuesto en cámara durante del debate. La sanción será la pérdida de los derechos a réplica, y si fuera en el último bloque, se aplicará en el siguiente debate.