La decisión de Sofía Clérici tras la repercusión por sus fotos con Martín Insaurralde en Europa

La mediática se cansó de los comentarios que dejaban en sus posteos después de haber publicado imágenes que retratan momentos de lujo junto al ahora ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof.

Sofía Clérici tomó la decisión de poner en privado su cuenta de Instagram después de la fuerte, furiosa y generalizada repercusión que hubo después de que publicó una serie de fotos junto a Martín Insaurralde, donde blanqueó su romance y mostró una vida de lujos junto a él durante un viaje a Europa.

Qué pasó con Sofía Clerici

Las fotos de Sofía Clerici y Martín Insaurralde, imágenes llenas de ostentación y un viaje de lujo a Marbella, España, desencadenaron en una furiosa repercusión a pocas semanas de las elecciones presidenciales. Ante la situación, que terminó con la renuncia del funcionario de Axel Kicillof y una denuncia en el fuero penal de La Plata por presunto enriquecimiento ilícito, la mediática -que fue quien publicó esas imágenes- decidió poner en privado su cuenta personal de Instagram, más no su cuenta de Twitter.

Esto sucede después de que Clérici recurrió a las redes sociales para realizar un contundente descargo después de haber publicado fotos que forzaron la renuncia del jefe de gabinete de la Provincia, Martín Insaurralde, y cayó sobre ella una lluvia de tremendas críticas e insultos.

“Aclaro un poco, porque como a la gente le encanta hablar por hablar”, comenzó escribiendo la empresaria en una historia de Instagram. Y continuó: “Fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive sola allá”, aseguró. “Luego me fueron a visitar y para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar".

"No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas”, justificó Clérici tras la indignación masiva que produjo la serie de fotos que publicó donde quedó retratado Insaurralde a bordo de un yate de lujo en Marbella, España.

En el mismo descargo, Sofía, dueña de una marca de lencería erótica, se refirió a los costosos accesorios que mostró en la misma secuencia de imágenes, y que también generaron un escándalo. “Las cosas que tengo, como relojes y carteras, me las compré yo solita. ¡Para que sepan!”, detalló, indicando que el ex de Jésica Cirio no fue quien le obsequió dichas cosas. Y cerró filosa: “Besitos, ocúpense de sus vidas. No pierdan tiempo, que pasa rápido”.