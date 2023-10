Modo apagado en WhatsApp: cómo activarlo para no recibir ningún tipo de mensaje

Existe un truco que sirve para desactivar las notificaciones de WhatsApp mientras descansamos y no recibir ningún mensaje. Lo mejor de todo: sin descargar ni desinstalar nada.

Si sos de esas personas que necesitan desconectar de la aplicación y que no quieren verse interrumpidas por la llegada de notificaciones de WhatsApp, este sencillo y útil truco te ayudará a evitar esos avisos. Lo mejor que tiene es truco, que no es muy explorado o conocido por muchos, es que es realmente sencillo y no se necesita descargar ninguna aplicación externa, ni desinstalar la app, por lo que resulta muy cómodo, ya que lo podés hacer en segundos dentro de tu propio celular y sin renegar tanto.

1. El primer paso para activar el "modo apagado", será simplemente ingresar a los ajustes de tu celular. Luego, pulsá en la opción de aplicaciones y seleccioná WhatsApp.

2. Una vez ahí, te van a aparecer varias opciones; entre ellas, "borrar caché" y "forzar cierre o detención". Si presionás esta última, vas a activar el "modo apagado". Es un método rápido y efectivo para darte un respiro de las notificaciones.

3. Para volver a activarlo, solo tendrás que abrir la aplicación.

Si tu celular no para de sonar y vibrar debido a que te llegan mensajes todo el tiempo, con este sencillo truco vas a poder solucionar este inconveniente.