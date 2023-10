Subastarán la carta con la cual Colón informó del descubrimiento de América

La casa británica de subastas Christie’s pondrá en remate la histórica carta con la cual el destacado navegante informó a la corona española sobre "el hallazgo de muchas islas".

La historia universal está plagada de diversos y vastos episodios que la marcaron, y en ese enorme listado aparece el Descubrimiento de América, hecho acaecido el 12 de octubre de 1492, en el cual el navegante genovés Cristóbal Colón llegó a tierras caribeñas para cambiar el curso de todo.

“Navegué a las Indias con la flota que me regalaron los reyes ilustres nuestros soberanos, donde descubrí muchísimas islas, habitadas por innumerables pueblos. De todas ellas he tomado posesión en nombre de su Majestad”. Quien eso escribe no es otro que Cristóbal Colón, que aportaba a los católicos Isabel y Fernando el primer informe de un hallazgo que cambiaría el mundo.

Era marzo de 1493, el navegante genovés acababa de pisar Palos de la Frontera, tras su primer viaje a las Indias. Habían pasado ocho meses de su partida desde ese mismo puerto onubense y era el momento de dar cuenta del descubrimiento de un nuevo mundo a los Reyes Católicos.

La carta, que por su valor fue llevada a imprenta "antes de las calendas de mayo de 1493, en el primer año de pontificado de Alejandro VI", es un documento histórico de enorme valor. Un valor calculable y tasado: más de un millón de euros.

Subasta en Londres

De aquella carta manuscrita, traducida al latín por Leandro di Cosco en los albores de la imprenta, se imprimieron unas pocas copias. Esta semana, la casa de subastas Christie’s subastará una de ellas, considerada "la más antigua de todas", que hasta ahora estaba en manos de un coleccionista suizo.

La puja se abre el jueves con un millón de dólares (949.000 euros), aunque se espera que su precio se dispare hasta rozar el millón y medio de euros.

Promesas de riquezas infinitas

En la misiva, sabedor de la relevancia de su hallazgo y sin ocultar sus ambiciones, Colón solicitaba a los reyes recursos para regresar al Nuevo Mundo: "Prometo que, con sólo una pequeña ayuda de ellos, daré a nuestros invencibles soberanos todo el oro que necesiten, tantas especias, algodón y masilla, que sólo se encuentran en Quíos, tanta madera de aloe, tantos esclavos para servir de marineros como sus Majestades quieran exigir; además ruibarbo y otras especies de especias".

Pocos meses después, en septiembre de 1493, Colón regresaría a América por segunda vez. Todavía realizaría dos viajes más a las Indias, en 1498 y 1502 y el documento que ahora se subasta prendió la mecha que inició una nueva era.

Fuente: Crónica