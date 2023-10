El escándalo Insaurralde tapó el cierre definitivo de la causa de la Fiesta VIP en Olivos

El caso se cerró a cambio de $5.220.000 en concepto de reparación. La Corte Suprema de Justicia rechazó las apelaciones presentadas por las organizaciones que solicitaban ser querellantes.

En días donde el Gobierno se ve afectado por el escándalo de Martín Insaurralde y la causa que investiga a Julio “Chocolate” Rigau, se cerró definitivamente la causa que investigaba la Fiesta VIP de Olivos que realizaron Alberto Fernández y Fabiola Yañez en la quinta presidencial de Olivos por el cumpleaños de la primera dama en plena cuarentena estricta.

La causa, que ya había llegado a un acuerdo en julio del año pasado, se cerró luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara la apelación de las organizaciones que solicitaban ser querellantes. En la previa, el recurso de apelación de las ONG ya había sido rechazado por el juzgado y por la Cámara Federal de Casación, pero faltaba la decisión de la Corte.

Este miércoles, el máximo tribunal de Justicia adoptó el mismo criterio que en las instancias anteriores y declaró “inadmisible” el recurso de apelación que presentó la Asociación Civil Republicana para la Justicia, que objetaba el acuerdo de conciliación que cerraba el caso.

Ese fue el último paso para que la causa se cerrara formalmente y todos los involucrados sean sobreseídos luego de ofrecer una recomposición económica. Cada imputado ofreció un monto y la cifra total del acuerdo alcanzó los $5.220.000 en concepto de reparación.

El escándalo por la fiesta VIP de Olivos comenzó el 14 de julio cuando la primera dama reunió -en secreto- en la Quinta Presidencial de Olivos a un grupo de amigos para celebrar su cumpleaños número 39 en plena cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus.

Alberto Fernández convocó al abogado Juan Pablo Fioribello para que lleve adelante la defensa desde un perfil técnico, más ajeno a la política. Fioribello fue quien propuso el acuerdo económico aceptado primero por el fiscal Fernando Domínguez y luego por el juez Lino Mirabelli.

Luego de cerrarse definitivamente la causa, Fioribello explicó a TN que el caso “generó un ruido político muy grande”, pero que el había sido contratado para enfocarse en la parte técnica y legal de la investigación. “El trabajo fue sumamente exitoso, logré los acuerdos por vía de una reparación integral, que es lo que marca el código penal”, explicó.

“Todos los conflictos se solucionaron de la misma forma, no hubo tratamientos especiales de ninguna índole. Entiendo la bronca y la indignación de la gente, quizás no comprendan la parte técnica y esperaba una condena ejemplar, pero la misma ley provee la reparación integral, que es lo que pone fin a un proceso de una manera más rápida”, detalló el abogado del presidente. En esa línea, remarcó que el proceso legal “no se adecuó por ser el Presidente de la Nación y sus allegados”.

“No estamos analizando la parte social o política que esto ha generado, eso está fuera de discusión, fue un error, una falta que no se tendría que haber cometido y en su momento se pidió disculpas. Socialmente seguro no alcanzó y la gente estaba con mucha bronca, pero desde el punto de vista jurídico la causa fue resuelta de manera eficiente”, finalizó.

De esta forma, el caso se cerró a cambio de una cifra de $5.220.000. Este es el dinero que ofrecieron en total todos los involucrados en el escándalo que puso en jaque al Gobierno durante la segunda etapa del 2021. Claro que la Justicia aún debe aceptar el de estas últimas cuatro imputadas.

Alberto Fernández ($1.600.000)

Fabiola Yáñez ($1.400.000)

Carolina Marafioti (estilista - $200.000)

Emmanuel López (exasesor - $250.000)

Fernando Consagra (pareja de López - $250.000)

Santiago Basavilbaso (amigo - $220.000)

Federico Abraham (peluquero - $300.000)

Sofía Pacchi (exasesora - $250.000).

Rocío Fernández Peruilh (amiga - $250.000).

Florencia Fernández Peruilh (amiga - $250.000).

Stefanía Domínguez (amiga - $250.000).