Excomisionado de Copo fue denunciado por desvío de fondos y apropiación de bienes provinciales

Acusan al exfuncionario de redireccionar dinero enviado para construir 11 viviendas sociales y de instalar en su campo una bomba de agua, equipos de energía y animales entregados por el Estado.

Hoy 08:25

Un grave planteo judicial sacude al departamento Copo tras conocerse una doble denuncia presentada contra un excomisionado municipal, señalado por supuesta malversación de fondos públicos y apropiación de bienes destinados a uso comunitario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La acción fue formalizada por el Dr. Lucas Cabañas, representante de varias familias que residen a unos 75 kilómetros de Monte Quemado. Según explicó el abogado, se radicaron dos escritos: uno quedó en manos de la fiscal Érika Leguizamón, en la Unidad de Violencia Institucional, mientras que el segundo ingresó a la órbita del fiscal Mauricio Abramczuk. Ambos expedientes incluirían una descripción pormenorizada de los hechos, material fotográfico, videos y testimonios de los damnificados.

De acuerdo con la denuncia, al excomisionado –quien además es docente– se le atribuye haber desviado fondos enviados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Ese dinero tenía como destino la construcción de 11 viviendas sociales. Sin embargo, los denunciantes aseguran que el perjuicio económico sería mayor y que el propio Gobierno provincial habría iniciado una investigación interna para determinar el alcance del presunto fraude.

El escrito también responsabiliza al exfuncionario por la supuesta desaparición de varias docenas de cabras y por montar equipamiento estatal en un establecimiento rural de su propiedad. Los vecinos aportaron videos en los que, aseguran, se registran una bomba de agua y equipos de energía instalados en el campo del exjefe comunal, pese a que habían sido entregados para uso comunitario.

Las imágenes, tomadas de noche y difundidas en redes sociales, muestran a un grupo de pobladores enumerando los elementos presuntamente desviados. Según remarcan, todos ellos debían beneficiar a familias humildes de la zona.

En cuanto al trámite judicial, trascendió que parte de la documentación fue derivada inicialmente a la Justicia de Monte Quemado, aunque finalmente se decidió unificar las actuaciones en la capital. En los próximos días, el Ministerio Público Fiscal convocaría a los denunciantes para ratificar y ampliar los cargos.

En paralelo, el caso ya generó un fuerte revuelo. Las publicaciones con reproches al exfuncionario se viralizaron, mientras los pobladores insisten en que se esclarezca el destino de los recursos públicos que, aseguran, nunca llegaron al lugar.