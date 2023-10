Acompañado por Máximo Kirchner, Sergio Massa volvió a convocar a un gobierno de unidad

Se trató del estreno del documental “Un hermano del sur”, que retrata la visita del entonces presidente al barrio porteño del Bajo Flores en 2003.

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezará un homenaje a Néstor Kirchner. Se trata del estreno del documental “Un hermano del sur”, que retrata la visita del entonces presidente al barrio porteño del Bajo Flores en 2003.

El documental se estrenó a las 14.30 horas y luego se hará el acto de cierre y homenaje donde estarán presentes el ministro de Economía y Máximo Kirchner.

Leandro Santoro, candidato a jefe Gobierno porteño de Unión por la Patria, aprovechó el homenaje a Néstor Kirchner para convocar a los vecinos a que “lo ayuden a crear una nueva mayoría social, que logre que el proyecto nacional -que es el peronismo- se amplié y pueda entrar al balotaje”. “En esta campaña logramos instalar la agenda pública y es indispensable para cualquier candidato recuperar la agenda de la educación y salud pública”, expresó.

El diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, apuntó contra las declaraciones de Javier Milei respecto a los delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y agregó: “Nadie que quiera arreglar los problemas de la gente no anda con una motosierra en la mano”. “Siento tristeza cuando veo que mi pueblo pierde la autoestimao dejen que los quiebren, que les digan que no merecen, que su trabajo no vale”, resaltó.

Sergio Massa, a su turno, recordó a Néstor Kirchner al asegurar que con él aprendió que “el Estado bien administrado y las cuentas en orden tienen que ser un valor para los que gobernamos”. “Hoy les vengo a pedir que me ayuden. Argentina tiene por delante enormes peleas, tenemos que mejorar a distribución del ingreso, estamos atrasados de cómo quedó en diciembre de 2015 cuando Cristina Kirchner dejó el gobierno”, agregó y repasó las últimas medidas que lanzó desde el Ministerio de Economía, como la eliminación del Impuesto a las Ganancias y el IVA en los alimentos de la canasta básica.

“Lo que está en discusión es si los trabajadores tienen derecho a la indemnización y a las vacaciones pagas o volvemos a la esclavitud. Tenemos que defender a nuestros trabajadores”, resaltó Massa durante su discurso y finalizó: “Quiero que nos preparemos para abrazar a aquellos radicales, aquellos socialistas, independientes, a los hombres de trabajo, empresario que crean en un proyecto nacional, que sean parte de nuestro gobierno de unidad nacional, tenemos la responabilidad de hacer una nueva etapa desde el 10 de diciembre. El 22 de octubre ganamos, compañeros”.