Güemes y Mitre con árbitros confirmados para la próxima fecha de la Primera Nacional

Los dos equipos santiagueños enfrentarán a Almagro y Deportivo Madryn, respectivamente.

La AFA designó a los árbitros encargados de impartir ley en la 38ª fecha de la zona A y la 34ª fecha de la zona B de la Primera Nacional, en donde los equipos santiagueños cerrarán la fase de grupos del torneo.

Güemes recibirá a Almagro el próximo lunes a las 15.30 en el estadio Arturo Gelasio Miranda con el arbitraje de Fabrizio Llobet, quien tendrá como asistentes a Nicolás Rosaminer y Belén Bevilacqua y como cuarto árbitro a Federico Guaymas.

En tanto que Mitre visitará a Deportivo Madryn el domingo a las 15.30 en el estadio Abel Sastre, bajo la atenta mirada de Adrián Franklin, quien tendrá como jueces de línea a Martín Saccone y Darío Rojas y como cuarto árbitro a Bruno Bocca.

Zona A (38ª fecha)

Lunes 16

15.30 - Estudiantes de Río Cuarto vs. Nueva Chicago - Árbitro: Silvio Trucco

15.30 - Defensores de Belgrano vs. San Martín de Tucumán - Árbitro: Hernán Mastrángelo

15.30 - Almirante Brown vs. Temperley - Árbitro: Diego Ceballos

15.30 - Deportivo Morón vs. San Telmo - Árbitro: Pablo Giménez

15.30 - Patronato de Paraná vs. Agropecuario - Árbitro: Sebastián Zunino

15.30 - Guemes vs. Almagro - Árbitro: Fabrizio Llobet

15.30 - Gimnasia de Mendoza vs. Brown de Puerto Madryn - Árbitro: Emanuel Ejarque

15.30 - Alvarado vs. Defensores Unidos de Zárate - Árbitro: Bryan Ferreyra

15.30 - Flandria vs. San Martín de San Juan - Árbitro: Franco Acita.

Libre: All Boys

Zona B (34ª fecha)

Domingo 15

15.30 - Atlético de Rafaela vs. Chacarita Juniors - Árbitro: Nazareno Arasa

15.30 - Ferro Carril Oeste vs. Aldosivi - Árbitro: Nelson Sosa

15.30 - Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Riestra - Árbitro: Lucas Comesaña

15.30 - Deportivo Madryn vs. Mitre - Árbitro: Adrián Franklin

15.30 - Deportivo Maipú vs. Independiente Rivadavia - Árbitro: Luis Lobo Medina

15.30 - Quilmes vs. Racing de Córdoba - Árbitro: Carlos Córdoba

15.30 - Brown de Adrogué vs. Atlanta - Árbitro: Daniel Zamora

15.30 - Villa Dálmine vs. Chaco For Ever - Árbitro: Jorge Broggi

15.30 - Estudiantes de Caseros vs. Tristán Suárez - Árbitro: José Carreras