Marcos Novaro en LDO: “Milei la pifió con el argumento sobre el cambio climático”

Así lo precisó el analista político en un nuevo programa de Libertad de Opinión.

Los cinco candidatos ya finalizaron su participación en los dos debates presidenciales organizados por la Cámara Nacional Electoral (CNE) para convencer al electorado de cara a las elecciones generales del 22 de octubre. El primero en Santiago del Estero y el segundo en Buenos Aires, dejaron diversas controversias y opiniones respecto a los candidatos presidenciales.

Al respecto, el analista político Dr. Marcos Novaro, estuvo en Libertad de Opinión y brindó su opinión sobre los debates presidenciales: “El primero me resultó atractivo, con las réplicas y preguntas cruzadas me parece que se encontró un mecanismo que atraía, que era mejor que el que fue usado en el 2019. A pesar de eso, todos estuvieron un poco conservadores, puede decirse que hubo un cierto empate, Bullrich fue la que más arriesgó y no le salió bien, mientras que Massa y Milei fueron a lo más seguro”.

Sobre el segundo debate del domingo pasado, el analista aseguró que “hubo todo lo que faltó en el primero” y que lo que a la gente le gusta de los debates es la “pelea”. Sin embargo precisó que Sergio Massa tendría que haber contestado más y también explicar las cosas que viene haciendo, “estuvo muy flojo”, sentenció.

Respecto al argumento de Milei sobre el cambio climático: “Reaccionó pero le terminó dando la razón a sus contrincantes, creo que la pifió mal. Hay muchos jóvenes que son votantes de él y que están preocupados por el medio ambiente”, expresó.

También afirmó que los debates no suelen cambiar la opinión de los votantes, pero que sí pueden influir en pequeños márgenes, como el caso del debate de Macri y Scioli en el año 2015, en donde el candidato del Pro logró la presidencia por una escasa diferencia.

Con relación a la suba del dólar: “Si sigue subiendo a esta velocidad las chances de Massa se reducen notablemente, es una crisis muy aguda para un gobierno que ya no puede controlar las variables económicas básicas. La gente ve los debates pero sobretodo les interesa el dólar y el salario”, explicó Novaro.