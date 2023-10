Los incendios en Córdoba encendieron las alarmas: medidas de seguridad para prevenirlos

El guardavidas Martín Cabral brindó una serie de recomendaciones para prevenir desastres.

Los incendios forestales en Córdoba encendieron las señales de alerta y prevención, es por esto que dialogamos con miembros del equipo de guardavidas de la provincia de Santiago del Estero, con el objetivo de conocer las medidas de seguridad para prevenir desastres.

El guardavidas Martín Cabral, ante las cámaras de Noticiero 7, explicó: "Es importante no prender fogatas, es decir, no prender ningún tipo de fuego. Hasta los cigarrillos representan un problema, a veces no sabemos la gravedad ambiental que puede causar un cigarrillo tirado desde la ventanilla de un auto".

"Nosotros tenemos mucho monte, por eso intentamos evitar dañar este medio. Para esto, por ejemplo, prohibimos las fogatas cerca del río", agregó.

En este contexto, Cabral sostuvo: "Es recomendable solo hacer fogatas cerca de muchas piedras y apagarlas directamente con agua".

"Por las condiciones climáticas, se dan todas las condiciones factibles para posibles incendios, es por eso que hay equipos de bomberos preparados siempre para una urgencia. Nuestro trabajo es colaborar junto con ellos", concluyó.