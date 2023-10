Javier Milei: “La bomba ya explotó, pero es una explosión lenta”

El candidato libertario advirtió sobre la situación de la economía del país y sostuvo que “la dinámica es propia de una hiperinflación”.

El candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró hoy que en la Argentina “la bomba ya explotó”, con relación a la situación económica, pero aseguró que se trata de “una explosión lenta”. Al mismo tiempo, sostuvo que “la dinámica es propia de una hiperinflación”, ratificó su crítica al peso, aunque indicó: “Fue una reflexión sobre la moneda, que no vale nada; no dije que saquen los depósitos”.

“Los argentinos pareciera que siempre estamos buscando una explosión lenta. Argentina hace 12 años que no crece, tiene un PBI per cápita que en los últimos 12 años cayó 15%, con 40% de pobres, 10% de indigentes; que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, le cobra impuestos al campo por 70%, o sea que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Tenés dos tercios de los chicos en situación de pobreza y les estás hipotecando el futuro. Explotar recontra explotó”, afirmó Milei en una entrevista con radio Continental.

Consultado sobre las críticas que recibió por parte del oficialismo y también desde Juntos por el Cambio, el candidato libertario explicó que se trató de “una reflexión sobre la moneda, que no vale nada; no dije que saquen los depósitos”. En este sentido, sobre la denuncia del presidente Alberto Fernández por “intimidación pública”, indicó que se verán las caras “en tribunales” y también apuntó contra los economistas del PRO. “¿Les recomiendan a sus clientes estar en pesos? ¿Ellos ahorran en pesos? Es una gran hipocresía”.

Por otro lado, también le respondió al ministro de Economía, Sergio Massa, quien pidió en las últimas horas que los candidatos presidenciales que lleguen a una segunda vuelta se realicen un examen psicofísico. “Yo podría decir que él necesitaría dar un examen de economía, pero qué lindo desafío si pudieran hacerlo. Como he trabajado en empresas privadas, estos testeos son recurrentes, son parte del ingreso laboral, cosa que en política no se ha dado; ellos nunca tuvieron un pre ocupacional porque no han tocado nunca el sector privado”, añadió.

Milei, además, calificó como “falacia” la crítica en su contra sobre el congelamiento de las relaciones comerciales con China y Brasil en caso de ganar las elecciones. “No los voy a considerar mis socios estratégicos; mi alineación son los países que defienden la paz y la libertad, Estados Unidos e Israel, no hago tratos con autócratas, comunistas, pero eso es una definición geopolítica, después podés hacer las transacciones que se te den las ganas, el comercio debería ser libre, y yo como Estado no voy a hacer nada para impedirlo”.

Por último, evitó referirse a su vínculo con el sindicalista Luis Barrionuevo para fiscalizar en las próximas elecciones, sostuvo que su armado político está a cargo de Carlos Kikuchi, pero señaló: “Semejante apoyo sería impresionante, no nos van a robar 5 puntos como nos robaron en la elección anterior”.

Conferencia y denuncia de proscripción

Ayer, tras la denuncia de Alberto Fernández, en la cual lo responsabiliza por la corrida cambiara que generó la escalada del dólar libre por encima de los mil pesos, Milei encabezó por la tarde una conferencia de prensa en la que acusó al Jefe de Estado de “intentar proscribir a la fuerza política más votada”.

“Luego de que el ministro (por Massa) dijera ayer que iban a meter presos a los supuestos culpables de la corrida cambiaria, se sumó a esto declaraciones pidiendo abiertamente mi detención para que no pueda asumir en caso de ganar las elecciones. Este encadenamiento de hechos indican claramente que el kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir a la fuerza más votada en las elecciones de agosto, porque saben que estamos a pocos puntos de ganar en las elecciones de octubre y terminar con su gobierno de delincuentes para siempre”, expresó el economista.

Y agregó: “No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista que el Gobierno pretenda desligarse de la responsabilidad que tiene del descalabro económico que están generando con las medidas que ellos mismos tomaron. ¿Acaso soy responsable del déficit fiscal, de la emisión monetaria, de la toma de deuda, de la esterilización con Leliqs, de cada una de las regulaciones que están destruyendo el sistema productivo, del cepo?”.