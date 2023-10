Histórico: María Becerra será la primera mujer argentina en dar un recital en River Plate

"La Nena de Argentina" revolucionó a sus fans y a la industria musical al anunciar que se presentará en el "Más Monumental" en 2024, lo que además será su debút en un estadio.

Este jueves María Becerra confirmó su imparable ascenso con un anuncio -“el más importante de mi carrera”, tal como había adelantado esta semana-: se presentará por primera vez en el Estadio de River Plate, convirtiéndose en la primera mujer argentina en cantar allí.

El show está programado para el 23 de marzo de 2024 y el próximo martes 17 de octubre a las 10 de la mañana se pondrán a la venta los primeros tickets, los cuales están reservados para clientes del Banco Patagonia. En tanto, la venta general se iniciará un día más tarde, también desde las 10.

El pasado 27 de junio la cantante oriunda de la localidad bonaerense de Quilmes estrenó en vivo su hit “Corazón vacío”, en una presentación especial realizada en un shopping. En aquella ocasión María había adelantado que se empezaba a preparar para un show muy grande, el cual marcaría un antes y un después en su carrera. Los fans empezaron a pensar en dónde podría ser y en cuestión de unos segundos se armó un coro que apuntaba hacia donde la mayoría se imaginaba: “¡River, River...!”.

Es que el estadio del equipo que hoy dirige Martín Demichelis es el único destino posible para cristalizar la consagración máxima en cuanto a popularidad de un artista en Argentina. Y Becerra les respondió con una pregunta: “Si hago un River, ¿ustedes van?”.

El anuncio de este recital consagratorio para la autodenominada Nena de Argentina la encuentra en lo más alto de su trayectoria, nominada en cuatro categorías a los Latin Grammy y contando de a millones los oyentes mensuales en las distintas plataformas de streaming. Para su debut en River, María promete un recorrido muy especial por todo su repertorio así como sorpresas y, tal vez, alguna que otra novedad.

Con dos discos de estudio e innumerables hits, Becerra es una de las figuras centrales de la música argentina en la actualidad. Además, capitaliza su buen momento y recientemente fue nominada en cuatro categorías en la 24 edición de los Latin Grammy: mejor interpretación de reggaetón y mejor canción urbana por su éxito “Automático”, producida por Nico Cotton; mejor fusión/interpretación urbana” con “Ojalá”, producido por Big One; y canción del año por su colaboración con el cantante malagueño Pablo Alborán, con el tema “Amigos”.

En este 2023 compuso “Te cura”, canción exclusiva para la banda sonora original de Fast X, la décima entrega de la saga Fast and Furious, que actualmente supera los 120 millones de reproducciones en las plataformas. Su primer álbum, Animal (2021), con colaboraciones junto a Cazzu, Becky G, Danny Ocean y Tiago PZK, tiene más de 1.3 mil millones de reproducciones en las plataformas. Mientras que el disco La Nena de Argentina (2022), cuenta con 12 canciones en solitario que terminaron de llevarla a lo más alto, superando distintos récords de reproducción e incluso yendo más allá de los mil millones de streams combinados entre las reconocidas plataformas Spotify y YouTube.

Tanto en ambos trabajos, como también en sus exitosos singles, pero por sobre todo con diversas colaboraciones (desde “Miénteme” junto a Tini; “Los del Espacio”, junto a Lit killah, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK; hasta “El amor de mi vida” junto a los legendarios Los Ángeles Azules, por nombrar solo algunos), hicieron que María Becerra se perfilara como una de las artistas que marcan el rumbo en la música urbana a escala global.

“Hoy en día estoy muy orgullosa de mi proceso. Soy muy esponja, absorbo y aprendo muy rápido de todo. Y mis procesos los paso muy rápido, mis duelos, el crecimiento... Todo me fue pasando muy piña en la cara y me amoldé a eso. Y siento que lo manejo bien”, había caracterizado María Becerra sobre su crecimiento artístico en conversación con Juliana Gattas para Pogo o Nada, un ciclo de Infobae. “Pero sí tuve unos momentos muy, muy bajos. Ahora me siento increíblemente bien, muy segura de mí misma. Antes me pasaba que tenía esto del síndrome del impostor, cuando no te crees merecedor de lo que tenés, de lo que te pasa. ‘Yo no busqué tanto esto, no sé si estoy preparada, no sé si me merezco este lugar que tengo’. Estaba muy así porque vivía consumiendo opiniones ajenas en redes sociales y los hacía muy parte mía”, agregó en ese sentido.