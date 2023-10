Sydney Sweeney y Glen Powell en el primer vistazo de su esperada comedia romántica

Fingen ser pareja, pero terminan enamorándose de verdad. Así se ve la nueva película que adapta libremente una obra de William Shakespeare.

La próxima comedia romántica de Sony Pictures, Anyone But You, está cada vez más lista para llegar a la pantalla grande. La película, protagonizada por Sydney Sweeney y Glen Powell, es una historia moderna basada de manera flexible en la obra de William Shakespeare, Mucho ruido y pocas nueces. Dirigida por Will Gluck, su estreno en cines está programado para diciembre de este año, una decisión del estudio que subraya la confianza que tiene en el potencial comercial del título.

Ambientada principalmente en Australia, el film se centra en Bea y Ben, interpretados por Sweeney y Powell respectivamente, quienes se reencuentran años después de la universidad en una boda de destino en Australia. Allí, ambos se reencuentran con sus respectivas exparejas, por lo que deciden fingir ser una pareja, una situación sumamente incómoda que eventualmente los lleva a enamorarse genuinamente.

El anuncio del proyecto y las imágenes del set captadas por los paparazzi han creado un ambiente de anticipación en torno a la química en pantalla entre Sydney y Glen. Ambas estrellas presentaron el primer metraje en CinemaCon, donde compartieron detalles en una serie de entrevistas y presentaciones en el escenario. A pesar de los rumores y especulaciones sobre una posible relación entre ellos, los artistas han negado que exista algo más que una amistad entre ambos.

Anyone But You también presenta un elenco sólido y diverso, incluyendo a Dermot Mulroney, Alexandra Shipp, Rachel Griffiths y Michele Hurd. Los roles adicionales están a cargo de GaTa, Bryan Brown, Darren Barnet, Hadley Robinson y Joe Davidson. La película fue escrita por Ilana Wolpert y el mismo director.

Una comedia de amor para adultos

Gluck, conocido por sus comedias románticas de principios de la década de 2010 como Se dice de mí y Amigos con beneficios, rompe algunos estereotipos genéricos al ofrecer una versión clasificada como “R” (mayores de 18 años), con un contenido más audaz en comparación a la mayoría de otros largometrajes del mismo género. A pesar de la rivalidad en pantalla entre los personajes principales, Glen Powell hizo alarde del trabajo y la química junto con Sydney Sweeney, diciendo “a los dos nos encanta vernos en la gran pantalla”.

En cuanto al guion, ha sido bien documentado que el corazón de la historia se inspira en la comedia del siglo XVI de Shakespeare, Mucho ruido y pocas nueces, en la que surgen dos romances cuando un grupo de soldados llega a la ciudad. Al igual que en la obra original, la trama del largometraje sigue el tropo de “enemigos a amantes”. Los protagonistas revelaron que se trata de “dos personas que se odian”, un tema que queda reflejado en el título (”cualquiera menos tú”).

Anyone But You se estrenará el próximo 15 de diciembre en cines. Mientras tanto, puedes ver a Sydney Sweeney y Glen Powell en otras producciones como Euphoria (HBO Max) y Top Gun: Maverick (Star+), disponibles en streaming.