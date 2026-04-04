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Policiales

Un incendio consumió un auto en el barrio Juan XXIII

El hecho ocurrió el viernes por la noche. Bomberos lograron extinguir el fuego y no hubo personas heridas.

04/04/2026

Un automóvil se incendió alrededor de las 22 del pasado viernes en la intersección de las calles Defensa y Posta de Yatasto, en el barrio Juan 23, generando preocupación entre los vecinos de la zona.

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Según informaron fuentes, una dotación de Bomberos Voluntarios acudió rápidamente al lugar y trabajó intensamente hasta lograr sofocar el foco ígneo.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del incendio, aunque el vehículo sufrió importantes daños materiales.

Por estas horas, las causas que originaron el siniestro son materia de investigación.

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