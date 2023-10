A un año del adiós de Marcelo Gallardo en River y las ofertas que rechazó luego

El Muñeco anunció su salida en conferencia de prensa, tras tomar la decisión de no renovar su contrato. Ante la sorpresa de muchos, aún sigue sin dirigir.

El jueves 13 de octubre de 2022, Marcelo Gallardo convocaba a conferencia de prensa y anunciaba su decisión de no continuar en River. Mientras la dirigencia llevaba a cabo las negociaciones para extender su contrato, que vencía en diciembre, los hinchas pensaron que se venía el gran anuncio; pero al contrario, había llegado el día que nadie esperaba.

En aquel entonces, el entrenador justificó su adiós en el cansancio que le provocaron los ocho años y medio que estuvo al frente del plantel de fútbol profesional de la institución. Desde su último partido con el Millonario, aún no ha vuelto a dirigir.

“Les comuniqué a los dirigentes que es mi final de contrato. Termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y más sentidas, es un momento delicado para expresarme”, comenzó su conferencia Gallardo. “Más allá de la tristeza tengo una paz interna muy sentida, que me hace estar bien conmigo mismo porque el largo camino recorrido estos años me hace sentir muchísimo orgullo”, destacó sin embargo.

El entrenador supo convertirse en el más ganador de la historia de River, con un total de 14 títulos (3 Copas Argentina, 3 Recopas Sudamericanas, 2 Copas Libertadores, 2 Supercopas Argentinas, 1 Copa Sudamericana, 1 Suruga Bank, 1 Trofeo de Campeones, 1 Liga Profesional). Y si bien se reinventó año tras año, lo que le permitió mantenerse 8 temporadas en la institución –algo inusual en el fútbol argentino-, ya había manifestado los primeros signos de cansancio.

En una pretemporada, Gallardo admitió que 2 años como entrenador en el equipo de Núñez equivalían a 10 en cualquier otra institución. Cuando comunicó su salida, dejó en claro que pensaba descansar. En ese sentido, la decisión de no dirigir a ningún equipo durante el primer semestre de 2023 fue lógica. Sin embargo, a un año de su conferencia de prensa, ha rechazado numerosas ofertas de equipos importantes de Europa.

Premier League, Ligue 1, ninguna oferta bastó para convencer a uno de los técnicos más exitosos de los últimos años en el fútbol local. Aunque hay un motivo en especial: Marcelo Gallardo no quiere hacerse cargo de un proyecto a medias. Todos los llamados que recibió, fueron en medio de la temporada. La intención del extécnico de River es poder contar con una pretemporada y un mercado de pases para darle su impronta al nuevo proyecto.

A lo largo de este año, Gallardo rechazó ofertas de Ajax, Leeds, Olympique de Marsella, Olympique de Lyon y Flamengo. Si bien hubo muchos más rumores, estos fueron los cinco equipos que se contactaron con el entrenador para hacerle una oferta formal.

Todos estos, excepto uno, lo llamaron de urgencia ante un cambio de timón repentino, lo que no respetaba su idea de poder armar un proyecto desde cero. El Marsella sí le ofrecía la oportunidad de comenzar en la pretemporada y contar con fichajes, pero no llegaron a un acuerdo.

El equipo francés fue el que más cerca estuvo de contar con los servicios del argentino. Luego de la salida de Igor Tudor en el mes de junio, Gallardo fue su principal prioridad y se sentaron a negociar. El momento era perfecto: en la previa de la pretemporada y con el mercado de pases en curso.

De esta forma, el problema no pasó por los números de su contrato, ni por el momento en el que lo llamaron, sino que la dirigencia del club le expresó que no podrían contratar a los refuerzos de calidad que el entrenador pretendía para darle un salto a la plantilla.

Mientras espera para dar el próximo paso en su carrera, Marcelo disfruta de su familia y del padel, deporte que eligió para pasar el tiempo hasta volver a dirigir. Lo cierto es que su éxito innegable al mando del equipo de Núñez le permitió tomarse una pausa en la que nadie lo olvidará, a pesar de no dirigir hace un año. En diciembre se abrirá una nueva oportunidad en su futuro, ya que el club que busque contar con él podrá respetar la premisa de darle una pretemporada y contratar a los refuerzos que elija.