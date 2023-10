La contundente decisión que tomó la Justicia contra el Pollo Cerviño tras la denuncia por abuso sexual

Las autoridades tomaron una determinante medida contra el locutor luego de la acusación que hizo su ex pareja, Cinthia García.

Luego de la denuncia por "abuso sexual infantil gravemente ultrajante agravado por el vínculo”, que recibió por parte de su ex pareja, Cinthia García, la Justicia tomó una drástica decisión contra Pollo Cerviño. Según informaron en A la tarde, el periodista no podrá salir del país. “La justicia determinó que el locutor acusado por abuso sexual y violencia de género no puede salir del país”, informó la panelista Paula Galloni en el ciclo conducido por Karina Mazzocco. “Hace unas semanas, el abogado de Cinthia García nos comunicaba que la Justicia había determinado que tenía que entregar su pasaporte y que eso no había sucedido. Bueno, ahora INTERPOL recibió una notificación y comunica que si Alejandro “Pollo” Cerviño quiere salir del país, debe ser retenido”, detalló la periodista. Ahí, Mazzocco recordó que "fue una de las preguntas que le hicimos cuando hablamos telefónicamente con él, acerca del pasaporte, que se negó a contestar, dijo 'de eso no hablo'". “También cuando él habló con Matías (Vázquez) y dijo: ‘¿para qué voy a entregar el pasaporte si no me voy a ir a ningún lugar?’. Como desafiando a la Justicia y cuando la justicia dice o pide algo, del otro lado hay que cumplirlo. En general, se maneja así”, acotó Corina Debarbieri.