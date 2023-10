Messi estableció una nueva marca: se convirtió en el goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas

El rosarino marcó un doblete ante Perú y encaminó el partido para el equipo de Lionel Scaloni.

Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino, sumó un nuevo récord, al establecerse como máximo anotador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas mundialistas con 31 conquistas, dos más que su amigo uruguayo Luis Suárez.

El astro rosarino fijó un nuevo hito con el doblete logrado esta noche en el Estadio Nacional de Lima ante Perú, un país donde nunca había convertido en sus tres visitas anteriores diferentes ediciones de la clasificación de la Conmebol.

Leo se sacó el gusto con dos definiciones magistrales a los 32 y 42 minutos del primer tiempo, que coronaron dos ataques directos de un equipo que no pierde un partido de la clasificación mundialista desde 2017

Messi, de 36 años, consiguió este nuevo récord en 63 partidos de Eliminatorias y a nivel mundial quedó en el quinto lugar después del guatemalteco Carlos Ruiz (39), el portugués Cristiano Ronaldo (36), el iraní Ali Daei y el polaco Robert Lewandowski (30 en 37 juegos).

El argentino acumuló su producción goleadora en juegos comprendidos en los ciclos previos de Sudáfrica 2010 (4 tantos); Brasil 2014 (10), Rusia 2018 (7), Qatar 2022 (7) y Estados Unidos-Canadá-México 2026 (3).

Entre todos los tantos anotados, 29 colaboraron o determinaron una victoria de la Selección, otro se dio en el contexto de un empate y el restante fue en una derrota.

Sus víctimas en Eliminatorias, en orden decreciente, fueron Ecuador 6 goles; Uruguay 5; Bolivia, Chile y Venezuela 4; Colombia y Paraguay 3; y Perú 2. Al único rival que no pudo anotarle fue a Brasil, una cuenta que podrá saldar el próximo martes 21 de noviembre cuando ambos seleccionados se enfrenten en el Maracaná de Río de Janeiro.

Messi festejó su primer tanto por Eliminatorias en una victoria con Venezuela (2-0) hace exactamente 16 años, el 16 de octubre de 2007, bajo la dirección técnica de Alfio Basile.

Con el "Coco" como entrenador sumó 3 conquistas, al igual que en los ciclos del "Patón" Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli. Con el doblete en Lima, alcanzó los 10 festejos en la etapa de Lionel Scaloni e igualó la performance con Alejandro Sabella, que hasta esta noche era su mejor registro. La foja de goles se completa con un gol en el período de Diego Maradona y otro en el de Gerardo "Tata" Martino.

La clasificación sudamericana tiene ahora a Messi al frente con 31 gritos, seguido por Suárez con 29 (62 partidos) y el chileno Alexis Sánchez con 20 (58). Más atrás, en el cuarto puesto, se ubica el argentino Hernán Crespo con 19 (33).

Los goles de Messi en las Eliminatorias Sudamericanas

• 17/10/07, vs. Venezuela (2-0), 1 gol.

• 21/11/07, vs Colombia (1-2), 1 gol.

• 11/10/08, vs. Uruguay (2-1), 1 gol.

• 28/03/09, vs. Venezuela (4-0), 1 gol.

• 08/10/11, vs. Chile (4-1), 1 gol.

• 15/11/11, vs. Colombia (2-1), 1 gol.

• 03/06/12, vs. Ecuador (4-0), 1 gol.

• 08/09/12, vs. Paraguay (3-1), 1 gol.

• 13/10/12, vs. Uruguay (3-0), 2 goles.

• 17/10/12, vs. Chile (2-1), 1 gol.

• 23/03/13, vs. Venezuela (3-0), 1 goles.

• 11/09/13, vs. Paraguay (5-2), 2 goles.

• 30/03/16, vs. Bolivia (2-0), 1 gol.

• 02/09/16, vs. Uruguay (1-0), 1 gol.

• 16/11/16, vs. Colombia (3-0), 1 gol.

• 24/03/17, vs. Chile (1-0), 1 gol.

• 11/10/17, vs. Ecuador (3-1), 3 goles.

• 09/10/20, vs. Ecuador (1-0), 1 gol.

• 04/06/21, vs. Chile (1-1), 1 gol.

• 10/09/21, vs. Bolivia (3-0), 3 goles.

• 11/10/21, vs. Uruguay (3-0), 1 gol.

• 26/03/22, vs. Venezuela (3-0), 1 gol.

• 08/09/23, vs. Ecuador (1-0), 1 gol.

• 17/10/23, vs. Perú (2-0), 2 goles.