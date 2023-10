Cómo recuperar una conversación borrada de Instagram

Aunque se elimine por error un chat es posible rescatar la información de forma simple. El paso a paso en la red social de Meta.

Borrar un chat o una imagen en Instagram por error es una situación común, pero al igual que se pueden recuperar publicaciones eliminadas, también es posible rescatar una conversación eliminada.

Aunque la mayoría de las redes sociales y aplicaciones de mensajería no ofrecen una opción nativa para recuperar mensajes borrados, la aplicación de Meta cuenta con un truco para hacerlo. Es importante tener en cuenta que no siempre es un proceso definitivo y puede depender de si la copia de seguridad se ha realizado a tiempo o no.

Por lo tanto, existen métodos que nos pueden ayudar a la hora de recuperar la información. Aunque no sean métodos infalibles, hay altas posibilidades de obtener resultados satisfactorios. Por eso, hoy te contamos uno de ellos.

Cómo recuperar una conversación borrada en Instagram

Este proceso es esencial si se borró accidentalmente una conversación en la plataforma y se quiere recuperar. Hay que tener en cuenta que este método no está disponible en dispositivos móviles, sino que se debe utilizar el ordenador para realizar los siguientes pasos:

Acceder a Instagram desde el Chrome : hay que iniciar sesión desde la web de Instagram y acceder al menú "Más" ubicado en la parte inferior izquierda, representado por las tres líneas en vertical.

: hay que iniciar sesión desde la web de Instagram y acceder al menú "Más" ubicado en la parte inferior izquierda, representado por las tres líneas en vertical. Seleccionar "Descargar tu Información": En la siguiente pestaña, buscar la opción "Descargar tu información". En este paso se debe introducir el correo electrónico en el que se desea recibir el archivo, el cual debe ser el mismo asociado a tu cuenta de usuario.

En la siguiente pestaña, buscar la opción "Descargar tu información". En este paso se debe introducir el correo electrónico en el que se desea recibir el archivo, el cual debe ser el mismo asociado a tu cuenta de usuario. Esperar la Descarga del Archivo: El proceso no es inmediato, ya que la descarga del archivo puede tardar una o dos horas, dependiendo del volumen de peticiones en ese momento.

El proceso no es inmediato, ya que la descarga del archivo puede tardar una o dos horas, dependiendo del volumen de peticiones en ese momento. Explorar la Conversación Recuperada: Una vez recibido el archivo, ya tendrás todas las conversaciones que se realizaron hasta el momento. Si la copia de seguridad se ha ejecutado a tiempo, es probable que la información se encuentre en el documento descargado.

En caso de que la conversación de chat no esté presente en el archivo descargado, es posible que se necesite explorar soluciones más avanzadas o descargar aplicaciones.