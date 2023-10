Lilia Lemoine lloró durante una entrevista y habló sobre su proyecto para renunciar a la paternidad

La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza se emocionó al recordar duros momentos de su vida. Al respecto de la polémica iniciativa sostuvo que “no se debería obligar” a un hombre a “hacerse cargo” de un hijo no deseado.

Lilia Lemoine, la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza cuyo nombre cobró relevancia esta semana por proponer una ley para que los hombres puedan renunciar a la paternidad y no tengan que hacerse cargo económicamente de hijos que no fueron buscados, defendió su iniciativa durante una extensa entrevista que contó con momentos tensos y emotivos -para ella- en la que recordó fragmentos de su vida, su llegada a la política y su vínculo sentimental con Javier Milei.

Para Lemoine “la gente tiene miedo” del candidato libertario por culpa del periodismo: “Miedo a que la salud y la educación dejen de ser públicas y no va a ser así”. “Yo uso palabras fuertísimas y la gente se asusta. Me condenan por decir ‘pinchar forro’, agregó haciendo referencia a una de las frases que dijo días atrás cuando denunció que hay mujeres que rompen preservativos “para enganchar y aprovecharse de un tipo”.

“No soy ni pañuelo verde ni celeste, tengo una postura intermedia”, aclaró sobre su propuesta y agregó: “Hay muchos tipos que son muy forros cuando dejan embarazada a una mina y le dicen ‘abortalo’ para no hacerse cargo”.

En defensa de su idea, Lemoine considera que “si los hombres pueden renunciar a la paternidad forzada no van a hacer a abortar a sus parejas”. “Si el tipo no se quiere hacer cargo, no se va a hacer cargo”, continuó y señaló que “no deberían obligarlo”: “Yo soy libertaria”, argumentó.

Su llegada a la política y su vínculo sentimental con Milei

Lemoine se define como “especialista en comunicación estratégica e ingeniería social”; “una de las cosplayer mas famosas del mundo”; “artista, cantante, actriz, fotógrafa y gamer”. Además en 2019 fue candidata en la lista de José Luis Espert, de quien se desligó por ser “un misógino que maltrata a la gente, una persona traicionera” y a quien acusó de quedarse con fondos de campañas: “Me di cuenta que era un chanta”.

Pese a haber militado para el ahora legislador de Juntos por el Cambio, dijo que se metió “al 100%” en política durante la cuarentena por el COVID-19 “porque mi madre se murió en mis brazos”. “Salí a pedir libre circulación y por tirarle un huevazo a C5N me dicen violenta”, agregó mencionando otro de los momentos en los cuales su nombre tomó notoriedad. Entre lágrimas, Lemoine contó que en 2020 “cayó una ambulancia a las 3 de la mañana para llevarse a mi vieja porque tenía febrícula y decían que tenía covid... vinieron con la policía”. “Me mandaron una ambulancia para secuestrarla, pero tenía rejas, aguanté desde adentro y no dejé que se la lleven a morir”, agregó.

Para la candidata a diputada nacional, “durante la cuarentena se cometieron crímenes de lesa humanidad” y ella asegura que se va a ”encargar de que paguen por lo que hicieron”. Por ello, otro de sus proyectos en mente es “que nunca más un presidente por decreto pueda encerrarnos y decirnos quién es esencial y quién no. No estamos en dictadura, hay que defender la democracia”, expresó.

Lemoine remarcó que no se considera “política” pero que su incursión en este mundo se dio también de la mano de Milei a quien conoce “como persona”. “Soy muy cercana a él, se quien es. Lo ayudé a que mejore su look; es verdad que ahora el pelo no está tan bien porque no se lo estoy arreglando yo”, agregó sobre el rol que mantenía como maquilladora del candidato.

“Estoy enamorada de Javier como todos los libertarios de Argentina”, manifestó su sentimiento sobre el economista; luego avanzó y dijo que “es algo más” que estar enamorado, y aclaró que respeta su relación con Fátima Flórez: “Creo que Javier está feliz con Fátima, sé que él la quiere y es lo que importa”. No obstante dudó que la humorista le haga bien a la imagen del candidato a presidente.

Durante la entrevista que dio anoche le recordaron que el año pasado al hablar del contrato que tiene en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aseguró ser “ñoqui”. Ahora sostuvo que se trató de un chiste, que se “burló” de la situación: “¿No entienden el humor?” Aclaró que actualmente cobra 320 mil pesos por mes.

También le preguntaron por uno de los episodios más polémicos que provocó el repudio de dirigentes del oficialismo cuando cuestionó a la legisladora porteña Ofelia Fernández por su condición física, en el marco de una formación en comunicación digital con militantes de su espacio. Lejos de retractarse, insistió con que se trató de un chiste del que “hasta Ofelia se rio”. “Nunca me reí de su intelecto, si quiere puede soltar las medialunas”, retrucó con otro desagradable comentario la mujer que buscará este domingo ser electa diputada nacional por La Libertad Avanza.