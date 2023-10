Se sacó una foto del ojo, preguntó algo insólito e hizo estallar a todos: "Mi momento Paola Argento"

Una joven compartió el bizarro momento que vivió tras preguntarle a un amigo si el "extraño" punto negro que hay en el parpado del ojo era un piojo.

Se puede decir que las redes sociales tienen algún carácter educativo para algunas personas, de hecho, muchos suelen confiar en los conocimientos ajenos y por ello son cada vez más los que deciden pedir consejo, hacer preguntas acerca de determinados temas que le generan dudas y hasta narran diferentes anécdotas que protagonizaron para conocer el parecer de los cibernautas.

Este fue el caso de un joven usuaria de Twitter, quien generó una oleada de comentarios tras mostrar la insólita pregunta que le hizo a un amigo acerca del "extraño" punto negro que hay en el ojo. La inesperada respuesta la hizo sentir como "Paola Argentino" y terminó desencadenando un hilo de inesperadas y delirantes respuestas.

Paola Argento se convirtió en uno de los personajes más populares de la televisión argentina gracias a sus ocurrentes acciones e inauditas frases que marcaron a miles de personas como "Fea la actitud". Asimismo, muchos la recuerdan por el stand de "Hágale una pregunta a la tarada", dado que representaba a una joven adolescente que está en la "edad del pavo".

A raíz del furor que generó la hija mayor de Pepe y Moni, miles de mujeres utilizan a esta figura, interpretada por Luisana Lopilato, para reflejar momentos en que se sintieron tontas o indagaron acerca de desopilantes temas. En este sentido, como suele suceder en las redes sociales, muchas personas aprovechan estos momentos para reírse y jugar alguna que otra broma.

Esto es lo que paso a @_mariflorrr, una joven que causó furor en la red social del pajarito porque hizo una inocente pregunta acerca del "extraño punto" que tenía en el parpado del ojo. "Mi momento Paola Argento de hoy, le hable preocupada a Guidito", escribió la chica en su perfil y compartió una captura del chat que mantuvo con su amigo al respecto.

"¿Qué puede llegar a ser eso? ¿Un piojo?", consultó con preocupación la joven protagonista de esta historia y envió una foto de su ojo donde se puede ver un pequeño puntito en el parpado. Ante la insólita pregunta, el amigo de la usuaria se quedó atónito con el mensaje y hasta pensó que era una broma, pero al descubrir que era verdad le respondió entre risas "Es el lagrimal" y le explicó "Es por donde salen las lágrimas".

Lo sucedido la hizo sentir muy tonta, pero no dudo en mostrar el insólito hecho en Twitter. Rápidamente, cientos de usuarios le comenzaron a dar su punto de vista acerca del extraño "objeto" que tenía en el ojo. Asimismo, muchos hombres la "descansaron" mientras que otras mujeres la apoyaron y confesaron que la entienden a la perfección.

"Es el punto lagrimal, sirve para que en el momento en el que el ojo lagrimea no se quede empapado en agua y manda el líquido a la cavidad nasal, en pocas palabras es un mini desagüe", explicó un chico y otro joven sostuvo "Si bien es una duda "común" me sorprende que nadie sepa anatomía básica qué te enseñan en el primario/secundario".

"Yo pensaba que las lágrimas salían del ojo mismo, no puede ser", aseguró con sorpresa una mujer y otra usuaria aseveró "No puedo creer que siempre supe de la palabra lagrimal, pero no sabía que era ese puntito". En este sentido, otra joven afirmó "Ayer me dolía el ojo y pensé que me estaba por salir un orzuelo".

"Cuando vi el lagrimal por primera vez me largué a llorar porque me asusté pensando que un bicho me había puesto hijitos en el ojo", confirmó una cibernauta mientras que otra chica confesó "Si no fuera por este tweet, jamás me habría dado cuenta, pensé que las lágrimas salían de los ojos y la otra vez me asusté porque vi que en ambos ojos tenía esos puntitos".