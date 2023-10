Entre lágrimas: el ingreso de Facundo Isa al campo de juego en su 50º caps con Los Pumas

El tercera línea santiagueño fue homenajeado al ingresar primero en la previa de la semifinal de la Selección Argentina ante los All Blacks en la Copa del Mundo.

Facundo Isa tuvo un encuentro más que especial en las semifinales de la Copa del Mundo ante los All Blacks. Es que el jugador formado en Santiago Lawn Tennis, que fue de la partida en el triunfo frente a Gales por los cuartos de final, alcanzó las 50 presencias con la camiseta de Los Pumas en su segunda participación en un Mundial.

El tercera línea, que hizo su debut frente a Escocia en noviembre de 2014, volvió a ganarse un lugar en el 15 de Los Pumas tras la lesión que dejó a Pablo Matera fuera del Mundial y cumplió con creces ante los Dragones Rojos en Marsella.

De esta forma, el jugador que se desempeña en el Toulon francés convenció a Michael Cheika de cara al encuentro con Nueva Zelanda y estuvo nuevamente desde el arranque, acompañado por Juan Martín González y Marcos Kremer en la tercera línea.

Todos los partidos de Facundo Isa en Los Pumas:

• 08/11/2014 vs Escocia, en Edimburgo

• 14/11/2014 vs Italia, en Génova

• 22/11/2014 vs Francia, en París

• 16/05/2015 vs Uruguay, en Montevideo

• 23/05/2015 vs Paraguay, en Asunción

• 17/07/2015 vs Nueva Zelanda, en Christchurch

• 25/07/2015 vs Australia, en Mendoza

• 25/09/2015 vs Georgia, en Gloucester (RWC)

• 04/10/2015 vs Tonga, en Leicester (RWC)

• 11/10/2015 vs Namibia, en Leicester (RWC)

• 18/10/2015 vs Irlanda, en Cardiff (RWC)

• 25/10/2015 vs Australia, en Londres (RWC)

• 30/10/2015 vs Sudáfrica, en Londres (RWC)

• 11/06/2016 vs Italia, en Santa Fe

• 19/06/2016 vs Francia, en Tucumán

• 25/06/2016 vs Francia, en Tucumán

• 20/08/2016 vs Sudáfrica, en Nelspruit

• 27/08/2016 vs Sudáfrica, en Salta

• 10/09/2016 vs Nueva Zelanda, en Hamilton

• 17/09/2016 vs Australia, en Perth

• 01/10/2016 vs Nueva Zelanda, en Buenos Aires

• 05/11/2016 vs Japón, en Tokio

• 12/11/2016 vs Gales, en Cardiff

• 19/11/2016 vs Escocia, en Edimburgo

• 26/11/2016 vs Inglaterra, en Londres

• 27/07/2019 vs Australia, en Brisbane

• 10/08/2019 vs Sudáfrica, en Salta

• 21/11/2020 vs Australia, en Newcastle

• 28/11/2020 vs Nueva Zelanda, en Newcastle

• 05/12/2020 vs Australia, en Parramatta

• 03/07/2021 vs Rumania, en Bucarest

• 10/07/2021 vs Gales, en Cardiff

• 17/07/2021 vs Gales, en Cardiff

• 14/08/2021 vs Sudáfrica, en Port Elizabeth

• 06/11/2021 vs Francia, en París

• 13/11/2021 vs Italia, en Treviso

• 21/11/2021 vs Irlanda, en Dublín

• 02/07/2022 vs Escocia, en Jujuy

• 09/07/2022 vs Escocia, en Salta

• 16/07/2022 vs Escocia, en Santiago del Estero

• 13/08/2022 vs Australia, en San Juan

• 06/11/2022 vs Inglaterra, en Londres

• 12/11/2022 vs Gales, en Cardiff

• 19/11/2022 vs Escocia, en Edimburgo

• 29/07/2023 vs Sudáfrica, en Johannesburgo

• 05/08/2023 vs Sudáfrica, en Buenos Aires

• 26/08/2023 vs España, en Madrid

• 30/09/2023 vs Chile, en Nantes (RWC)

• 14/10/2023 vs Gales, en Marsella (RWC)

• 20/10/2023 vs Nueva Zelanda, en París (RWC)