Fede Bal habló sobre su vida sentimental y sorprendió a todos: "Soy mejor persona con..."

Luego de las polémicas en las que estuvo envuelto, el hijo de Carmen Barbieri abrió su corazón y analizó su presente emocional.

Luego de su mediática separación de Sofía Aldrey y de una fila de infidelidades con varias famosas, Fede Bal abrió su corazón y habló del amor en una profunda entrevista radial con Catalina Dlugi, en su ciclo Agarrate Catalina. “Yo tengo que entender que aprendo de lo bueno y de lo malo, no todos tenemos el manual de cómo manejarnos en esta televisión. También somos personas que se separan, que se dejan de amar y la vida es para todos por igual”, declaró el hijo de Carmen Barbieri. En plena charla, el actor se atrevió a revelar la conversación que tuvo con su ex, Sofía, cuando se calmaron la aguas: “Con ella pudimos hablar. Hace un tiempo que tuvimos unas charlas muy lindas, y con mucho amor y respeto pudimos conversar. Es muy feo terminar así con una pareja de tantos años”, sostuvo. En este sentido, profundizó aún mas en lo que le pasa y manifestó el deseo de tener una historia como la de sus padres Carmen Barbieri y Santiago Bal: “Ojalá me llegue algún amor así, que va más allá de lo mediático. Quien dice que tal vez llegue, pero no lo estoy buscando”. Para cerrar la nota, el actor confesó: “Estoy muy bien así con mucho trabajo y mucho viaje. Soy mejor persona con una pareja al lado que me cuide y me haga crecer”.