River estiró su impresionante racha de triunfos consecutivos en el Monumental

Con la victoria ante Independiente, el Millonario sigue ampliando su marca histórica.

River Plate, con la goleada 3-0 ante Independiente, estiró anoche a 20 la cantidad de victorias consecutivas en el Monumental, una marca histórica para el club de Núñez.

El último campeón del fútbol argentino quedó tan sólo a un triunfo de igualar a Boca, que en el período comprendido entre 1923 y 1925 concretó 21 éxitos al hilo en condición de local.

El River que dirige Martín Demichelis contabiliza 46 goles a favor y tan sólo 9 en contra.

River, que dejó atrás largamente su récord de 15 éxitos seguidos entre 1907 y 1909 (época amateur), tendrá la chance de extender su impresionante marca cuando reciba a Huracán por la 12da. fecha.

Las 20 victorias consecutivas de River en el Monumental, desde el 23 de marzo hasta la fecha, fueron las siguientes:

Liga Profesional de Fútbol:

3-0 vs. Godoy Cruz (fecha 7); 1-0 vs. Unión (fecha 9); 3-0 vs. Gimnasia La Plata (fecha 11)

Copa Libertadores:

4-2 vs. Sporting Cristal (fase de grupos)

Liga profesional de Fútbol:

2-0 vs. Independiente (fecha 13); 1-0 vs. Boca Juniors (fecha 15); 2-1 vs. Platense (fecha 17); 1-0 vs. Defensa y Justicia (fecha 19)

Copa Libertadores:

2-0 vs. Fluminense (fase de grupos)

Liga Profesional de Fútbol:

3-1 vs. Instituto (fecha 21)

Copa Libertadores

2-0 vs. The Strongest (fase de grupos)

Liga Profesional de Fútbol

2-0 vs. Colón (fecha 23); 3-1 vs. Estudiantes (fecha 25); 2-1 vs. Racing (fecha 27)

Copa Libertadores

2-1 vs. Inter de Brasil (octavos de final)

Copa de la Liga:

5-1 vs. Barracas Central (fecha 2), 3-1 vs. Arsenal (fecha 4), 1-0 vs. Atlético Tucumán (fecha 5), 1-0 vs. Talleres de Córdoba (fecha 8); 3-0 vs Independiente (fecha 10).